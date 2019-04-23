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İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!

Giriş: 23.04.2019 - 12:14 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Cambridge Düşesi Kate Middleton, giyim zevkiyle olduğu kadar düzgün fiziğiyle de her zaman yakın mercek altına alınıyor. 3 çocuk annesi Düşes, doğumdan sonra verdiği kilolarla her daim dikkat çekiyor. Peki Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı nedir? İşte Düşes'in beslenme ve egzersiz sırları...

  • 1İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en gözde üyelerinden Kate Middleton, üçüncü çocuğu Louis Arthur Charles'ı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Middleton, doğumdan yalnızca birkaç saat sonra hastane kapısının önünde bebeğiyle poz vermişti.

  • 2İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    İlk bebeği George'u dünyaya getirdikten sadece üç ay sonra dümdüz karnıyla objektif karşısına çıkan Middleton, kızı Charlotte'un doğumundan iki ay sonra da yine incecik bir görüntüyle çocuğunun vaftiz törenine katılmıştı.

  • 3İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Peki Cambridge Düşesi'nin formda kalmasının sırrı nedir? 

  • 4İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Middleton, ne yapıyor ne yiyip içiyor da hamilelikten sonra bile incecik kalabiliyor? İşte Düşes'in beslenme ve egzersiz sırları...

  • 5İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    1.75 boyundaki Kate Middleton'ın 34 beden olduğu biliniyor. Middleton, hamilelik sırasında bile kilo almıyor. Bunun en önemli nedeni uyguladığı özel beslenme programı.

  • 6İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Kate Middleton Dukan diyetini tercih edenlerden. Bu diyet, yüksek protein ve düşük karbonhidratlı yiyeceklerden oluşuyor. Bu diyeti uygulayan diğer ünlüler arasında Jennifer Lopez ile top model Gisele Bundchen de var.

     

  • 7İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Öte yandan Kate Middleton, sebze ve meyveleri pişirmek yerine çiğ olarak tüketiyor. Böylelikle sebze ve meyvelerin vitamini azalmıyor. Çiğ yiyecekler Düşes'in saç ve tırnaklarının da sağlıklı kalmasını sağlıyor. 

     

  • 8İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Middleton Sağlıklı pişirilmiş deniz ürünlerini de sofrasından eksik etmiyor.

     

  • 9İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Cambridge Düşesi'nin baharat tutkunu olduğunu dersek de, yalan söylemiş olmayız. Middleton, özellikle de acı baharatları tercih ediyor. Acı baharatlar metabolizmayı hızlandırıyor.

  • 10İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Kate Middleton, beslenmesini sporla tamamlıyor.

  • 11İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Middleton son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran "plank" çılgınlığının sıkı takipçilerinden biri. Yere uzanıp yapılan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank özellikle kol ve karın kaslarının sıkılaşmasını sağlıyor.

  • 12İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Aynı zamanda kasları büyük ölçüde çalıştıran CrossFit'in de tutkunlarından biri Middleton.

     

  • 13İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Middleton spor yapmadığı zamanlarda hareketsiz kalmıyor tabii ki. Kimi zaman kocası William ile kimi zaman da kardeşi Pippa ile birlikte bisiklete biniyor.

     

  • 14İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Geçmişte çeşitli sporlarla ilgilenen Middleton sık sık tenis de oynuyor.

  • 15İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Plank, CrossFit sporlarından arta kalan zamanlarda vücudunu yogayla dinlendiriyor. Pilates de Düşes'in vazgeçilmezleri arasında. 

     

  • 16İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Düşes'in atlara alerjisi olduğu biliniyor. Bu nedenle ata binmeyi pek tercih etmiyor.

     

  • 17İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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    Cambridge Düşesi'nin 60'lı yaşlarını sürdüğü halde çok iyi bir fiziksel görüntüye sahip olan annesi Carole Middleton'ı örnek aldığı da söylenenler arasında.

  • 18İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 19İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 20İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 21İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 22İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 23İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 24İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 25İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 26İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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  • 28İşte Düşes Kate Middleton'ın formda kalmasının sırrı!
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