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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en gözde üyelerinden Kate Middleton, üçüncü çocuğu Louis Arthur Charles'ı geçtiğimiz yıl kucağına almıştı. Middleton, doğumdan yalnızca birkaç saat sonra hastane kapısının önünde bebeğiyle poz vermişti.
İlk bebeği George'u dünyaya getirdikten sadece üç ay sonra dümdüz karnıyla objektif karşısına çıkan Middleton, kızı Charlotte'un doğumundan iki ay sonra da yine incecik bir görüntüyle çocuğunun vaftiz törenine katılmıştı.
Peki Cambridge Düşesi'nin formda kalmasının sırrı nedir?
Middleton, ne yapıyor ne yiyip içiyor da hamilelikten sonra bile incecik kalabiliyor? İşte Düşes'in beslenme ve egzersiz sırları...
1.75 boyundaki Kate Middleton'ın 34 beden olduğu biliniyor. Middleton, hamilelik sırasında bile kilo almıyor. Bunun en önemli nedeni uyguladığı özel beslenme programı.
Kate Middleton Dukan diyetini tercih edenlerden. Bu diyet, yüksek protein ve düşük karbonhidratlı yiyeceklerden oluşuyor. Bu diyeti uygulayan diğer ünlüler arasında Jennifer Lopez ile top model Gisele Bundchen de var.
Öte yandan Kate Middleton, sebze ve meyveleri pişirmek yerine çiğ olarak tüketiyor. Böylelikle sebze ve meyvelerin vitamini azalmıyor. Çiğ yiyecekler Düşes'in saç ve tırnaklarının da sağlıklı kalmasını sağlıyor.
Middleton Sağlıklı pişirilmiş deniz ürünlerini de sofrasından eksik etmiyor.
Cambridge Düşesi'nin baharat tutkunu olduğunu dersek de, yalan söylemiş olmayız. Middleton, özellikle de acı baharatları tercih ediyor. Acı baharatlar metabolizmayı hızlandırıyor.
Kate Middleton, beslenmesini sporla tamamlıyor.
Middleton son dönemde tüm dünyayı kasıp kavuran "plank" çılgınlığının sıkı takipçilerinden biri. Yere uzanıp yapılan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank özellikle kol ve karın kaslarının sıkılaşmasını sağlıyor.
Aynı zamanda kasları büyük ölçüde çalıştıran CrossFit'in de tutkunlarından biri Middleton.
Middleton spor yapmadığı zamanlarda hareketsiz kalmıyor tabii ki. Kimi zaman kocası William ile kimi zaman da kardeşi Pippa ile birlikte bisiklete biniyor.
Geçmişte çeşitli sporlarla ilgilenen Middleton sık sık tenis de oynuyor.
Plank, CrossFit sporlarından arta kalan zamanlarda vücudunu yogayla dinlendiriyor. Pilates de Düşes'in vazgeçilmezleri arasında.
Düşes'in atlara alerjisi olduğu biliniyor. Bu nedenle ata binmeyi pek tercih etmiyor.
Cambridge Düşesi'nin 60'lı yaşlarını sürdüğü halde çok iyi bir fiziksel görüntüye sahip olan annesi Carole Middleton'ı örnek aldığı da söylenenler arasında.
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