        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İşte en çok maaş alan kaleciler! Ederson...

        İşte en çok maaş alan kaleciler! Ederson...

        Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, sarı-lacivertlilerden aldığı maaşla ilk 3'te kendisine yer buldu. İşte en çok kazanan kaleciler listesi...

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:02 Güncelleme:
        Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Ederson, Avrupa kulüpleri baz alındığında en fazla net maaş alan 2. kaleci oldu.

        İşte en çok net maaş alan kaleciler listesi...

        10- JORDAN PICKFORD (Everton)

        4.9 milyon Euro

        9- ALISSON (Liverpool)

        4.9 milyon Euro

        8- EMILIANO MARTINEZ (Aston Villa)

        4.9 milyon Euro

        7- MIKE MAIGNAN (Milan)

        5 milyon Euro

        6- THIBAUT COURTOIS (Real Madrid)

        7.2 milyon Euro

        5- MARC-ANDRE TER STEGEN (Barcelona)

        7.5 milyon Euro

        4- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)

        8.2 milyon Euro

        3- JAN OBLAK (Atletico Madrid)

        10 milyon Euro

        2- EDERSON (Fenerbahçe)

        11 milyon Euro

        1- MANUEL NEUER (Bayern Münih)

        11.1 milyon Euro

        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim adliyeye sevk edildi
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        İkisi aynı evde öldürülmüştü... Kumbahçe cinayetlerine ceza yağdı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Genç doktorun öldüğü kazada dehşet görüntü!
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek