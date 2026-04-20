İşte en çok maaş alan kaleciler! Ederson...
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, sarı-lacivertlilerden aldığı maaşla ilk 3'te kendisine yer buldu. İşte en çok kazanan kaleciler listesi...
Giriş: 20 Nisan 2026 - 17:02
Fenerbahçe'nin sezon başında Manchester City'den transfer ettiği Ederson, Avrupa kulüpleri baz alındığında en fazla net maaş alan 2. kaleci oldu.
İşte en çok net maaş alan kaleciler listesi...
10- JORDAN PICKFORD (Everton)
4.9 milyon Euro
9- ALISSON (Liverpool)
4.9 milyon Euro
8- EMILIANO MARTINEZ (Aston Villa)
4.9 milyon Euro
7- MIKE MAIGNAN (Milan)
5 milyon Euro
6- THIBAUT COURTOIS (Real Madrid)
7.2 milyon Euro
5- MARC-ANDRE TER STEGEN (Barcelona)
7.5 milyon Euro
4- GIANLUIGI DONNARUMMA (Manchester City)
8.2 milyon Euro