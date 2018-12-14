Fenerbahçe'de Teknik Direktörlük görevine taraftarın çok büyük bir kısmının uzun süredir beklediği isim olan Ersun Yanal getirildi. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Yanal ile anlaşmayı duyuran Sarı-Lacivertliler'de tecrübeli teknik adamın yardımcıları da belli olmaya başladı. Kendisiyle birlikte daha önce Fenerbahçe'de çalıştığı dönemdeki yardımcılarıyla yola çıkacak Yanal, ilerleyen dönemlerde ise takviye yapmayı planlıyor. Yanal ile birlikte 4 ismin göreve başlaması beklenirken, 3 isim şimdiden belli oldu. Volkan Kazak, Recep Karatepe ve Niyazi Eniseler ekipteki isimler olacak.

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