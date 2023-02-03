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Haberler Sosyal Güvenlik Emekli İşte EYT'lilerin emekli aylığı 
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EYT’lilerden 44 milyar TL borçlanma başvurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT ile ilgili açıklamayı yaptığı andan itibaren 28 -31 Aralık tarihleri arasında 1.1 milyon kişi düzenlemeden yararlanmak için borçlanma başvurusunda bulundu. Başvuru yapan EYT’lilerin borçlanma tahakkukları toplamı 44 milyar liraya ulaştı. EYT'lilere ortalama 8 bin 738 TL emekli aylığı bağlanacak. En düşük emekli aylığını BAĞ-KUR'lular alacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT’lilerden, emeklilik başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları çağrısında bulunurken SGK Başkanı Kürşad Arat, şubat ayında başvuran herkesin emekli aylığının 1 Mart’tan geçerli olarak bağlanacağını, hiç kimsenin hak kaybına uğramasının söz konusu olmadığını söyledi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

İşte EYT'lilerin emekli aylığı 

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün yaklaşık 12 saatlik görüşmenin sonunda kabul edildi. Teklif gelecek hafta Salı günü Genel Kurul’da görüşülerek yasalaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. Onayın ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EYT’LİLERİN ORTALAMA AYLIĞI

Teklif sahiplerinden AK Partili Uğur Aydemir, milletvekillerinin EYT’lilerin emekli aylıklarının ne kadar olacağına ilişkin sorularını yanıtladı. Aydemir, ortalama emekli aylığının SSK’lılarda 7 bin 797 TL, BAĞ-KUR’lularda 5 bin 811 TL, Emekli Sandığı iştirakçilerinde ise 12 bin 389 TL olacağını anlattı. Aydemir, ortalama aylığın da 8 bin 733 TL olacağını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklamasını yaptığı 28 Aralık akşamından 31 Aralık tarihine kadar olan süreçte 1 milyon 100 bin dolayında kişinin askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunduğunu söyledi. Elitaş, gece yarılarına kadar çalışarak vatandaşın başvuru yapmasına yardımcı olan Sosyal Güvenlik Kurumu personeline teşekkür etti.

Elitaş, borçlanma başvurusu yapanlara 44 milyar lira tahakkuk ettirildiğini, başvuruların tamamı 31 Aralık öncesinde olduğu için 1 Ocak’tan sonraki yüzde 54’lük artıştan etkilenmeyeceklerini vurguladı. Bu sayede bir aylık askerlik veya doğum gibi hizmet borçlanması için 3 bin 203 lira yerine 2 bin 72 lira ödeyeceklerini kaydeden Elitaş, borçlanma başvurusu yapanların tebliğ edilen borçlanma tutarlarını şubat ayının sonuna kadar ödeyeceklerini, ne kadar tahsilat yapıldığının ancak o zaman belli olacağını ifade etti.

ŞUBATTA BAŞVURANLARIN AYLIKLARI 1 MART’TAN GEÇERLİ OLACAK

Elitaş, teklifin gelecek hafta salı günü Genel Kurulda görüşmelerine başlanacağını, muhtemelen aynı gün yasalaştırılacağını, Cumhurbaşkanı en yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlarsa muhtemelen mart ayı içinde SGK’nın emeklilik işlemlerine başlamış olacağını, mart ayından itibaren aylıklarını alacaklarını söyledi. Elitaş, “Aylık bağlama belki teknik nedenlerden dolayı gecikebilir. 20 gün sonra aldı diyelim, bir önceki ayı toplu olarak alacak. Ödemelerde gecikme olmasına rağmen hak kaybına uğramayacak” dedi.

SGK Başkanvekili Kürşad Arat da kanun şubat ayı içinde yasalaşırsa, şubat ayının sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanların mart ayı itibarıyla emekli aylığını hak etmiş olacağını, ilk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşlarını 1 Mart’tan geçerli olarak almaya başlayacaklarını söyledi.

KOMİSYON BAŞKANI YILMAZ’DAN E-DEVLET ÇAĞRISI

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT yasası çıktığı zaman vatandaşların sosyal güvenlik merkezlerine akın etmemesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Yılmaz, “Hak sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları önemli. Yaş itibarıyla teknolojiye uyum sağlayamayacak vatandaşlar olabilir ama herkes bu konuda hassas olursa SGK çalışanlarının iş yükü azalmış olacak. İdari işler hızlanacak. Fedakâr çalışanlar dile getirmiyor ama onlar adına bu çağrıda bulunalım” diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri de emeklilikle ilgili tüm başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması konusunda altyapının hazır olduğunu, vatandaşların sosyal güvenlik merkezlerine gitme zahmetine katlanmadan evinden, işyerinden emeklilik başvurusunu yapabileceğini belirttiler. Yetkililer, e-Devlet şifresi olmayan vatandaşların da PTT merkezlerinden şifre alarak başvuru yapabileceğini, hizmet birleştirmesi, borçlanmaların hizmetlere yansıtılması gibi her türlü işlemlerin de e-Devlet üzerinden takip edilebildiğini vurguladılar.

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