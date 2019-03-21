Öne Çıkanlar

Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!

Giriş: 21.03.2019 - 11:41 | Güncelleme:  

Fenerbahçe'nin scout ekibi, bu akşam Euro 2020 Elemeleri'ndeki Avusturya - Polonya maçını takip edecek. Yeni sezonda kadrosunu silbaştan oluşturmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, burada Avrupa'nın birçok kulübü ile birlikte yıldızları takip edip teknik heyete rapor sunacak.

  • 1 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    1 | 22

    Bu sezon beklentilerinin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara şimdiden başladı.

     

  • 2 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    2 | 22

    Sezon başında yapılan transferlerin neredeyse hiçbirinden verim alamayan Sarı-Lacivertliler, gelecek yıl şampiyonluğu kazanmak için kadrosunu silbaştan oluşturmayı planlıyor.

     

  • 3 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    3 | 22

    Kanarya'nın scout ekibi, bu nedenle yoğun bir mesai harcarken bu akşam EURO 2020 Elemeleri'nde Avusturya - Polonya maçını takip edecek.

     

  • 4 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    4 | 22

    Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Ernst-Happel Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak mücadelede Fenerbahçe'nin dışında pek çok Avrupa devi de tribünde olup yıldızları takibe alacak.

     

  • 5 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    5 | 22

    İtalya'dan İnter, İngiltere'den Arsenal ve Manchester United en dikkat çeken takımlar olurken İskoçya'dan Celtic, Almanya'dan ise Hoffenheim, Stuttgart, Köln, Eintracht Frankfurt, ve Hannover de bu maçta Fenerbahçe scout ekibi ile birlikte tribünde olacak.

     

  • 6 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    6 | 22

    Listesi hayli kabarık olan Sarı-Lacivertliler'in izleyeceği oyuncular şöyle:

     

  • 7 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    7 | 22

    Aleksandar Dragovic

    28 yaşındaki futbolcu, stoper bölgesinde forma giyiyor.

     

  • 8 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    8 | 22

    2016-17 sezonun başında Dinamo Kiev'den Bayer Leverkusen'e 18 milyon pounda transfer olan Avusturyalı futbolcu, geçtiğimiz sezonu Leicester'da kiralık olarak geçirmişti.

     

  • 9 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    9 | 22

    Stefan Posch

    Avusturyalı genç oyuncu stoper olarak görev yapıyor.

     

  • 10 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    10 | 22

    21 yaşındaki oyuncu, 2015-16'da Admira Wacker'dan Hoffenheim altyapısına transfer olmuş, burada ise geçtiğimiz sezon A takımda oynamaya başlamıştı.

     

  • 11 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    11 | 22

    Martin Hinteregger

    26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu, asıl mevkisi stoper olsa da sol bekte de forma giyiyor.

     

  • 12 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    12 | 22

    2016-17 sezonun başında Salzburg'dan 9 milyon Euro bonservisle Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Hinteregger, bu sezonu Eintracht Frankfurt'ta kiralık olarak geçiriyor.

     

  • 13 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    13 | 22

    Valentino Lazaro

    Avusturya Milli Takımı'nın genç isimlerinden olan Lazaro, bu sezonun başında 6.5 milyon Euro bonservisle Salzburg'dan Hertha Berlin'in yolunu tuttu.

     

  • 14 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    14 | 22

    Orta sahanın sağında görev alan 22 yaşındaki futbolcu, sağ bekte de zaman zaman görev alıyor.

     

  • 15 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    15 | 22

    Sebastian Prödl

    Bu sezonun devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Avsuturyalı stoper, 1.94'lük boyuyla dikkat çekiyor.

     

  • 16 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    16 | 22

    31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2015-16 sezonundan bu yana İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford formasını terletiyor.

     

  • 17 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    17 | 22

    Damian Kadzior

    Polonyalı futbolcu, sağ kanatta görev alırken 10 numara mevkisinde de zaman zaman oynuyor.

     

  • 18 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    18 | 22

    Bu sezonun başında Polonya ekibi Gornik Zabrze'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Kadzior, bu sezon takımının Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta da sonradan oyuna girmişti.

     

  • 19 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    19 | 22

    Arkadiusz Reca

    23 yaşındaki Polonyalı sol bek, kanatta da görev alıyor.

     

  • 20 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    20 | 22

    Reca, bu sezonun başında ülkesinin Wisla Plock takımından İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya 4 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

     

  • 21 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    21 | 22

    Grzegorz Krychowiak

    Polonyalı ön libero, 2016-17 sezonunun başında Sevilla'dan PSG'ye 27.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

     

  • 22 Fenerbahçe bu yıldızları izleyecek!
    22 | 22

    29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu West Bromwich'te, bu sezonu ise Lokotomotiv Moskova'da kiralık olarak geçiriyor.

     

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0