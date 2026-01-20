Habertürk
        İşte Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu! - Galatasaray Haberleri

        İşte Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu!

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le oynanacak mücadele öncesi takımdaki sakat oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 20.01.2026 - 13:00 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:00
        1

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, takımdaki sakat oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

        2

        ARDA ÜNYAY

        Arda'da ciddi bir şey yok. Arka adalesinde hafif bir sakatlık oluştu. Salonda bisiklete başladı, kısa zamanda koşulara başlayacak.

        3

        GABRIEL SARA

        Dış yan bağda yırtık oluştu. Teknolojinin imkanlarını kullanacağız, oyuncuyu deneyeceğiz. Ağrıyı tolere edebilirse oynatabileceğiz, bu süreçte hem iyileştireceğiz hem de faydalanacağız.

        4

        WILFRED SINGO

        Wilfred Singo'nun kronik sakatlığı tamamen yalan. İlk sakatlığı kas sakatlığıydı, bu Lemina ve Osimhen'de de oldu.

        5

        İkinci sakatlığı ise arka adaleyi tutan tendonda oluştu. Yani erken döndü sakatlandı olayı doğru değil. İlk sakatlıkla bunun arasında fark var. İşin içine tendon girince oynaması riskli oluyor. Küçük bir umut varsa kullanacağız.

        6

        "RİSKİ AZALTMAMIZ GEREKİYOR"

        Singo idmanlara çıkacak, büyük bölümde takımla birlikte çalışacak. Atletler gibi 37-38 kilometre hıza çıkıyor ve bu nedenle riski azaltmamız gerekiyor.

        7
