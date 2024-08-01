İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu.
Giriş: 01.08.2024 - 00:39 Güncelleme: 01.08.2024 - 00:39
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme maçlarının tamamlanmasının ardından temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
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Sarı kırmızılı takımın rakibinin belli olacağı kura çekimi 5 Ağustos Pazartesi günü çekilecek.
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İşte muhtemel rakiplerimiz:
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Young Boys
5
Kızılyıldız
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Dinamo Zagreb