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İşte bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'un Türkiye abonelik fiyatları

NVIDIA’nın, GAME+ işbirliği ve Türkiye lokasyonlu sunucularıyla hizmet vermeye başlayan bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now'un abonelik ücretleri açıklandı. İşte GeForce Now Türkiye paketlerinin abonelik ücretleri...

GeForce NOW Türkiye fiyat listesi belli oldu! İşte GeForce Now paket fiyatları - Teknoloji Haberleri
HABERTURK.COM

ABD'li teknoloji ve grafik işlemci birimi üreticisi NVIDIA’nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now, Turkcell’in yeni oyun platformu GAME+ iş birliği ve Türkiye lokasyonlu sunucularıyla hizmet vermeye başlıyor. Bu kapsamda oyunseverlerin merakla beklediği GeForce Now powered by GAME+ abonelik ücretleri resmen açıklandı.

İşte konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamaya göre GeForce Now Türkiye’nin satın alma süreci ve aylık abonelik fiyatları şu şekilde olacak:

NASIL SATIN ALINACAK?

Öncelikle GeForce Now powered by GAME+ ilk aşamada sınırlı sayıda kullanıcı kabul edeceği için GAME+ web sitesinde ön kaydını yaptıran kullanıcılar, kaydolma tarihi baz alınarak sırayla davet edilecek. İlk başta belirli sayıda kullanıcı için paket satın alma açık olacak, “paket satın alabilir” statüsünde olan kullanıcılar e-posta ve SMS ile bilgilendirilecek.

İŞTE PAKET FİYATLARI

Kullanıcılar için GeForce Now powered by GAME+ servisinde ‘Basic’, ‘Lansman Özel 3 Aylık Avantajlı Paket’ ve ‘Premium’ olmak üzere 3 farklı paket bulunuyor. Bu paketlerin içerikleri ve fiyatları şöyle:

1- Basic Paket:

‘Ücretsiz’ olan Basic paket, 1 saatle sınırlı oturum süresi, RTX seçeneği kapalı ve sunucunun belirli bir kapasitesi ayrılmış şekilde hizmet verecek.

2- Lansman Özel Premium Paket:

Lansmana özel tasarlanmış sınırlı süre boyunca kullanıcılara sunulacak. Paketin ücreti aylık 49.9 TL fiyatlandırma üzerinden 3 ay boyunca geçerli Premium abonelik sunacak şekilde toplam 149.7 TL olarak uygulanacak. Bu pakete sahip kullanıcılar, öncelikli erişim hakkı ve uzatılmış oturum süresi ile RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

3- Premium Paket:

Aylık abonelik ücreti 74.9 TL olarak açıklanan bu pakete sahip kullanıcılar, öncelikli erişim hakkı ve uzatılmış oturum süresi ile RTX kalitesiyle oyun oynama deneyimine sahip olacak.

Yapılan resmi açıklmaya göre GeForce Now powered by GAME+ ticari lansmanı 15 Mart'ta yapılacak ve yine bu tarih itibariyle üyelik paketleri belirlenen kullanıcılar için satın alınabilir olacak.

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