        Haberler Spor Basketbol İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (19–25 Ocak 2026) - Basketbol Haberleri

        İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (19–25 Ocak 2026)

        HT Spor, 19-25 Ocak haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 10:30 Güncelleme: 19.01.2026 - 10:53
        İşte HT Spor'da haftanın canlı maçları!
        Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.

        İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:

        24 Ocak Cumartesi 13.00 | Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın

        25 Ocak Pazar 13.00 | BOTAŞ-Fenerbahçe Opet

        25 Ocak Pazar 15.30 | Galatasaray-Emlak Konut

        HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

