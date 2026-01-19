İşte HT Spor'da canlı yayınlanacak haftanın basketbol maçları (19–25 Ocak 2026)
HT Spor, 19-25 Ocak haftasında kadın ve erkek basketbol liglerinde oynanacak önemli karşılaşmaları canlı yayınla sporseverlerle buluşturuyor. İşte HT Spor'da yayınlanacak haftanın maçları...
Basketbolseverler, HT Spor ekranlarında yayınlanacak birbirinden önemli karşılaşmalarla dopdolu bir hafta geçirecek. Kadınlar ve erkekler liglerinde heyecan yaratacak mücadeleler oynanacak.
İşte HT Spor’da yayınlanacak haftanın basketbol programı:
24 Ocak Cumartesi 13.00 | Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın
25 Ocak Pazar 13.00 | BOTAŞ-Fenerbahçe Opet
25 Ocak Pazar 15.30 | Galatasaray-Emlak Konut
HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+