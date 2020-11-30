iPhone 12 yurtdışı fiyatı ne kadar? iPhone 12 yurtdışı fiyatı ile Türkiye fiyatı arasındaki farklar! Haberler

iPhone 12 yurt dışından kaça gelir? 0:00 / 0:00

Apple’ın yeni akıllı telefonu iPhone 12 için Türkiye’de ön siparişlerin alınmasına geçen hafta başlandı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ten oluşan iPhone 12 serisinden ilk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri Türkiye’deki tüketicilerle buluşacak.

Bu iki modelin teslimatlarına, 4 Aralık Cuma gününden itibaren başlanacak. iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları 9 bin 999 TL’den başlarken, 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

En ucuz iPhone 12 modeli olan iPhone 12 mini modelinde fiyatlar 9 bin 999 TL ile 11 bin 499 TL arasında değişirken, bu aralıklar iPhone 12’de 10 bin 999 TL ile 12 bin 499 TL, iPhone 12 Pro’da 14 bin 999 TL ile 17 bin 999 TL ve iPhone 12 Pro Max’te ise 16 bin 999 TL ile 19 bin 999 TL arasında değişiyor.

Tavsiye edilen bu son tüketici fiyatlarının içinde yüzde 50’lik ÖTV, yüzde 18’lik KDV, yüzde 10’luk TRT bandrolü ve yüzde 1’lik Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi de bulunuyor. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Bu rakamlar da dikkate alındığında Türkiye’de iPhone 12 için tüketicilerin ödeyeceği paranın yüzde 39 ile yüzde 43 arasındaki bir oranı devlete gidiyor.

PANDEMİ İLE SEKTEYE UĞRASA DA...

Her yeni iPhone modeli çıktığında, Türkiye’deki fiyatlar ile birlikte yurtdışındaki fiyatlar da doğal olarak tüketicilerin radarına giriyor.

Son yıllarda Türkiye’de yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınan kayıt harcı bedelleri ve pasaport hakkı konusundaki sınırlandırmalar artırılsa da yeni iPhone’u Türkiye’den satın almak ile ABD’den alıp, getirmek arasındaki maliyetlerde hala ciddi farklar bulunuyor.

Her ne kadar koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu haller dışında yurt dışına pek giden olamasa da iPhone 12 için ortaya çıkan maliyet farkı tablosu şu şekilde karşımıza çıkıyor.

İŞTE iPHONE 12 MODELLERİNDE TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ FİYAT FARKLARI

iPhone 12 mini Türkiye

Fiyatı (TL) ABD

Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin

Toplam Maliyeti (TL) Fark

(TL) Fark

(%) 64 GB 9999 729 7980 2019 20.2% 128 GB 10499 779 8401 2098 20.0% 256 GB 11499 879 9243 2256 19.6% iPhone 12 Türkiye

Fiyatı (TL) ABD

Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin

Toplam Maliyeti (TL) Fark

(TL) Fark

(%) 64 GB 10999 829 8822 2177 19.8% 128 GB 11499 879 9243 2256 19.6% 256 GB 12499 979 10086 2413 19.3% iPhone 12 Pro Türkiye

Fiyatı (TL) ABD

Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin

Toplam Maliyeti (TL) Fark

(TL) Fark

(%) 128 GB 14999 999 10254 4745 31.6% 256 GB 15999 1099 11097 4902 30.6% 512 GB 17999 1299 12781 5218 29.0% iPhone 12 Pro Max Türkiye

Fiyatı (TL) ABD

Fiyatı ($) ABD'den Getirmenin

Toplam Maliyeti (TL) Fark

(TL) Fark

(%) 128 GB 16999 1099 11097 5902 34.7% 256 GB 17999 1199 11939 6060 33.7% 512 GB 19999 1399 13624 6375 31.9%

7.8 TL’lik dolar kuru, 1838 TL’lik IMEI kayıt harcı ve ABD için ortalama yüzde 8’lik satış vergisini dikkate alarak yaptığımız hesaplamalara göre iPhone 12 mini ve iPhone 12’de yüzde 20 seviyesinde olan Türkiye ile ABD arasındaki toplam maliyet farkı, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde yüzde 29 ile yüzde 35 arasında değişiyor.

Diğer bir ifadeyle yüksek seyreden dolar kuru ve IMEI kayıt harcına rağmen, ABD’den alıp, Türkiye’de kayıt altına alarak kullanarak iPhone 12 mini ve iPhone 12 yüzde 20, iPhone 12 yüzde 30, iPhone 12 Pro Max ise yüzde 35’e varan oranda daha ucuza geliyor.

iPhone 12 mini ve iPhone 12’de 2 bin TL ile 2 bin 500 TL arasında olan fark, iPhone 12 Pro’da 5 bin TL’leri, iPhone 12 Pro Max’te ise 6 bin TL’leri aşıyor.

YILBAŞINDA DAHA DA ARTACAK

Bu arada yurtdışından cep telefonu getirmeyi düşünenlerin yakından takip ettiği IMEI harcıyla ilgili olarak yeni artış oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9.11 olarak tespit edildi. (Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunduğunun da altını çizmekte fayda var.)

Böylece 2021 yılında uygulanacak olan yeni IMEI kayıt harcı tutarı da belli olmuş oldu. Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1838.70 TL olarak uygulanan harç tutarı, 2021 yılı başından itibaren 2 bin 6 lira olarak uygulanacak.