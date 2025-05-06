İşte Muslera'nın yerine düşünülen isim
Galatasaray'da sezon sonunda ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları başladı.
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı söylenen Fernando Muslera'dan sonra kaleyi devralacak isim belli oluyor.
SantistasNET'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen genç kaleci Gabriel Brazao’yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki kaleci için Santos’a 6 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Teknik heyetin onay verdiği transferin, yaz döneminde sonuçlandırılacağı öne sürüldü.
Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması bekleniyor.