İşte Pele'nin ilham verici hayatı

İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen Pele, bugün futbol literatüründe olan birçok estetik hareketin de mucidi olarak kabul ediliyor. Sadece attığı gollerle değil, futbolu oynayış stiliyle herkesin beğenisini kazanan Brezilyalı efsane, küresel anlamda ilk siyahi spor yıldızlarından biri olduğu için de ilham kaynağı oldu.