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Takım içinde birlikteliğin artırılması için Samandıra dışında da organizasyonlar yapılacak. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi futbolcular, ailelerin de katılacağı yemeklerde bir araya gelecek. Bunların dışında yönetimin de önlemleri olacak.