Fenerbahçe’de bugünden itibaren birçok değişim yaşanacak. Yönetimin ve teknik heyetin bir numaralı önceliği, takım içindeki gruplaşmaları bitirip, oyuncular içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması
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Fenerbahçe’de Ali Koç’un geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamalar, futbol takımı için milat oldu.
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Fanatik'in haberine göre; Başkan ve yönetim, Comolli ve teknik heyetle el ele vererek Samandıra’nın atmosferini tamamen değiştirmek için radikal kararlar alacak.
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Bu yönde atılacak adımların ilk bölümü; Ali Koç’un da altını çizdiği takım içindeki gruplaşmalara son vermek, arkadaşlığın ve birlik beraberliğin güçlendirilmesi yönünde olacak.
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Yapılacak değişikliklerle ilgili futbolculara ön bilgiyi bugün teknik direktör Phillip Cocu verecek. Ayrıca Ali Koç’un da takıma bir konuşma yapması bekleniyor. İşte bu yönde atılacak adımlardan bazıları...
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Samandıra’da yabancılar için Türkçe, yerli oyuncular için ise İngilizce kursları zaten veriliyordu. Ancak oyuncuların bu kursalara katılımı son derece düşüktü.
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Takım içerisinde iletişimin güçlendirilmesi adına kurslara katılım zorunlu hale getirilecek.
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Sabah antrenmanları sonrası futbolcuların zihnen rahatlaması ve eğlenmesi için tenis, bilardo, satranç gibi oyunlar oynanacak. Teknik heyetin de katılaca bu aktivitelerde zaman zaman ailelerle birlikte turnuvalar düzenlenecek.
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Takım içinde birlikteliğin artırılması için Samandıra dışında da organizasyonlar yapılacak. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi futbolcular, ailelerin de katılacağı yemeklerde bir araya gelecek. Bunların dışında yönetimin de önlemleri olacak.
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Başkan Ali Koç, Comolli ve Cocu’ya da danıştıktan sonra alacakları kararları oyunculara anlatacak.
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