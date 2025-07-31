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        İşte Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı öncesi son bilgiler!

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Krakow'dan son bilgileri HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:43
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        İşte Beşiktaş'tan son bilgiler!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 4-2 kaybeden siyah-beyazlılar, en az 3 farkla kazanmak ya da 90 dakikayı 2 farklı üstün tamamlayıp rakibine uzatmalarda veya penaltılarda üstünlük kurmak zorunda...

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç, Krakow'dan maçla ilgili son bilgileri aktardı:

        "HEDEF ERKEN GOL"

        İlk maçta 4-2'lik bir skor vardı. Siyah-beyazlılar 2 farklı kazanması halinde uzatmalara götürecek, tur için ise 3 farklı galibiyet gerekiyor. Solskjaer ise Beşiktaş'ın erken bir gol bulması halinde tur için şanslarının devam ettiğini dile getirdi.

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        Arda Turan ise 4-2'lik skora rağmen işi sıkı tutacaklarını ve Beşiktaş karşısında rehavete kapılmayacaklarını ifade etti.

        "ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU BELİRSİZ"

        Sol dizinde hafif bir sakatlığı bulunan Orkun Kökçü, dün antrenmana çıktı ama oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Tam hazır değil belki oyuna sonradan dahil olabilir. Solskjaer, Orkun için, "Risk varsa risk almayacağız, geri kalan dönemi de düşünmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

        GEDSON FERNANDES RUSYA'YA GİTTİ

        İlk maçta süre alan Gedson Fernandes Rusya'ya gitti ve Spartak Moskova'ya transferi gerçekleşti. Mustafa Erhan Hekimoğlu da bu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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