İşte Süper Lig'de ilk yarının en istikrarlıları!

Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunda 18 takımda toplam 475 futbolcu forma giydi. Bu oyunculardan 40'ı 17 maçın tamamında mücadele etti.

Samsunspor'dan 6, Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor'dan 4'er, Kasımpaşa, ikas Eyüpspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan 3'er, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nden 2'şer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir'den ise birer futbolcu tüm maçlarda süre buldu.

Zecorner Kayserispor'dan hiçbir oyuncu 17 maçın tamamında forma giymedi.

MAÇ KAÇIRMAYANLAR Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde maç kaçırmayan futbolcular şöyle: Samsunspor: Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Carlo Holse, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Marius Mouandilmadji. Göztepe: Heliton, Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Amin Cherni. TÜMOSAN Konyaspor: Guilherme, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu. Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Nicholas Opoku, Mamadou Fall. ikas Eyüpspor: Robin Yalçın, Serdar Gürler, Prince Ampem. Galatasaray: Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Gabriel Sara. Çaykur Rizespor: Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Casper Hojer. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya. Hesap.com Antalyaspor: Kenneth Paal, Bünyamin Balcı. Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima. Gençlerbirliği: Dimitrios Goutas, Zan Zuzek. Beşiktaş: Tammy Abraham. Fenerbahçe: Anderson Talisca. Trabzonspor: Oleksandr Zubkov. Gaziantep FK: Kacper Kozlowski. Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic. RAMS Başakşehir: Eldor Shomurodov.