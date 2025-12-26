İşte Süper Lig'de ilk yarının en istikrarlıları!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısında 40 futbolcu, istikrarlı performansıyla ön plana çıktı.
Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunda 18 takımda toplam 475 futbolcu forma giydi. Bu oyunculardan 40'ı 17 maçın tamamında mücadele etti.
Samsunspor'dan 6, Göztepe ve TÜMOSAN Konyaspor'dan 4'er, Kasımpaşa, ikas Eyüpspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan 3'er, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Hesap.com Antalyaspor, Corendon Alanyaspor ve Gençlerbirliği'nden 2'şer, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK, Kocaelispor ve RAMS Başakşehir'den ise birer futbolcu tüm maçlarda süre buldu.
Zecorner Kayserispor'dan hiçbir oyuncu 17 maçın tamamında forma giymedi.
MAÇ KAÇIRMAYANLAR
Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde maç kaçırmayan futbolcular şöyle:
Samsunspor: Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Carlo Holse, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Marius Mouandilmadji.
Göztepe: Heliton, Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Amin Cherni.
TÜMOSAN Konyaspor: Guilherme, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Melih İbrahimoğlu.
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Nicholas Opoku, Mamadou Fall.
ikas Eyüpspor: Robin Yalçın, Serdar Gürler, Prince Ampem.
Galatasaray: Abdülkerim Bardakcı, Leroy Sane, Gabriel Sara.
Çaykur Rizespor: Giannis Papanikolaou, Ali Sowe, Casper Hojer.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya.
Hesap.com Antalyaspor: Kenneth Paal, Bünyamin Balcı.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima.
Gençlerbirliği: Dimitrios Goutas, Zan Zuzek.
Beşiktaş: Tammy Abraham.
Fenerbahçe: Anderson Talisca.
Trabzonspor: Oleksandr Zubkov.
Gaziantep FK: Kacper Kozlowski.
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic.
RAMS Başakşehir: Eldor Shomurodov.
21 FUTBOLCU TÜM MAÇLARDA İLK 11'DE
İlk bölümde maç kaçırmayan 40 futbolcudan 21'i tüm müsabakalara ilk 11'de başladı.
Bu oyunculardan Heliton, Mateusz Lis, Andreas Gianniotis, Nicholas Opoku, Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Ertuğrul Taşkıran, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın ve Aleksandar Jovanovic tüm maçlarda 90'ar dakika süre aldı.
Guilherme, Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Nuno Lima, Amin Cherni, Abdülkerim Bardakcı, Eldor Shomurodov, Kacper Kozlowski ve Casper Hojer tüm müsabakaların başlangıç kadrosunda sahaya çıktı.