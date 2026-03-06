İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi!
Türkiye Futbol Federasyonu, tüm liglerde 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi. Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in 2026-2027 sezonu başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig 14, 15, 16, 17 Ağustos 2026 tarihlerinde; Trendyol 1. Lig ise 7, 8, 9, 10 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de ise ilk müsabakalar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.
Sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.
