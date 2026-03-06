İşte Süper Lig'de yeni sezon başlangıç tarihi!

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişinin cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin vitrinindeki telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Pasaj esnafı tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Esnaf, ramazan ayı olması nedeniyle şüpheliyi polise teslim... Daha Fazla Göster

Şanlıurfa'da kimliği belirsiz kişinin cep telefonu tamiri ve satışı yapılan bir iş yerinin vitrinindeki telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Pasaj esnafı tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, çaldığı telefonu geri verdi. Esnaf, ramazan ayı olması nedeniyle şüpheliyi polise teslim etmeyerek pasajdan uzaklaştırdı. (DHA) Daha Az Göster