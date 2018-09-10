ÇETİNER ÇETİN / İDLİB

Suriye rejimi, Rus ve İranlı müttefiklerinin desteğiyle iki yılda ülkedeki tüm direniş bölgelerinin kontrolünü teker teker geri aldı. Geriye bir tek üç milyon sivilin yaşadığı ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kaldı. İdlib'e yönelik taarruz artık kaçınılmaz görünüyor. Ancak orada yaşanacaklar bir bölgenin kontrolünün geri alınmasının çok ötesinde. İdlib sadece kanlı bir savaşın son cephesi değil aynı zamanda Moskova'nın önderliğindeki savaş sonrası dönemin ilk krizinin de sembolü.

Önümüzdeki bir kaç gün içinde rejim askerlerinin 4 farklı noktadan kara operasyonuna kalkışması beklenirken, Türkiye'nin yanı başında bir insanlık dramını önlemeye yönelik A ve B planları hazır.

A planı olarak rejimin kimyasal silah kullanması halinde 18 kilometre derinlikte sivillerin korunmasını hedefleyen bir tampon bölge oluşturulması planlandı.

B planı ise sivillerin kenti terk etmek durumunda kalması halinde Afrin sınırları içinde Cinderes hattında göçmenleri karşılamak olarak belirlendi. B planı için ise tüm fizibilite çalışmaları hazırlandı.

İDLİB YENİ GAZZE OLUR

Tahran'da yapılan üçlü zirve sonrası önceki akşam İdlib Sarmada kasabasında biraraya gelen siyasi muhalif gruplar, direnme kararını tartışıyor. Siyasi ve askeri gruplar, saldırıya karşı yanıt verme eğiliminde.

Rusya ve İran'ın desteği ile Esad rejiminin karadan saldırıya geçmesi halinde sivilleri korumak için muhalif grupların karşılık vereceği ve bu amaçla askeri ve lojistik hazırlık yaptıkları bildirildi. Olası bir kimyasal saldırı ihtimaline karşı ise siviller eğitimden geçiriliyor.

Muhalif gruplar, İdlib'in son kale olduğunu, bu nedenle son ana kadar direneceklerini belirterek, "İdlib Ortadoğu'nun ikinci Gazze'si olacak" dediler.

İDLİB İÇİN DİPLOMASİ GRUBU

Tahran zirvesinde bölgeye yönelik askeri harekat yapılacağına dair mesaj verilmesi ardından İdlib'deki 7 siyasi muhalif grup dün Sarmada kasabasında bir araya geldi. Toplantıda zirvenin sonuçları kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Üçlü zirveden istedikleri sonucu alamayan siyasi muhalifler, İdlib'deki silahlı grupların temsilcileri ile görüşme kararı aldı. Görüşmenin yarın akşam saatlerinde Dana bölgesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Siyasi gruplar, Türkiye, BM ve AB temsilcileri ile görüşmek üzere bir "Diyalog ve Diplomasi Grubu" oluşturdular. Ancak hemen belirteyim Türkiye dışında kendilerinin ciddiye alınacağına dair çok büyük beklentileri yok. Bu grupların önümüzdeki birkaç gün içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.