Küresel ölçekte mobil uygulama ve oyun istatistiklerini tutan araştırma kuruluşu App Annie, 2018 yılı verilerini kapsayan “The State of Mobile” raporunu yayınladı. Buna göre son 2 yılda yüzde 35 artışla 194 milyar uygulamanın indirildiği 2018 yılında, kullanıcıların mobil uygulamalara harcadığı tutar da aynı dönemde yüzde 75 yükselerek, 101 milyar doları buldu.

Kullanıcıların, iOS ve Android’in uygulama mağazaları App Store ve Google Play üzerinden (uygulama için satın almalar dahil) yıl boyunca yaptığı harcamaları gösteren bu rakamın 81.3 milyar doları mobil oyun uygulamaları için yapılan harcamalar, 19.7 milyar dolarını ise oyun dışı uygulama harcamaları oluşturdu.

Mobil tüketicilerin yaptığı harcama rakamının yüzde 32’si Çinli şirketlere giderken, Türkiye merkezli şirketlerin tüketicilerin mobil uygulamalar için yaptığı toplam 101 milyar dolarlık harcamadan aldığı pay yüzde 1’i (1 milyar doları) buldu.

BU YIL 120 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Rapora göre tüketicilerin uygulama mağazalarında 2019 yılında harcayacağı toplam tutar yüzde 19’luk artışla 120 milyar doları bulacak. 2016 - 2018 yılları arasında mobil uygulamalarda geçirilen ortalama süre de yüzde 50 artışla günde 3 saate erişti.

Son 2 yıllık dönemde kullanıcıların vakit geçirdiği uygulamalara kategori bazında bakıldığında ise “fotoğrafçılık” uygulamalarında geçirilen süre yüzde 210 arttı. ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya’da tüketicilerin telefonlarında kullandıkları ortalama uygulama sayısı 100’ü aştı.

TÜRK YAPIMI BALON OYUNU İLK 5’E GİRDİ

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Google Play’de en çok uygulama indiren ülkeler sıralamasında Hindistan ilk sırada yer alırken, Türkiye 7. oldu. Raporda Türkiye merkezli yerli oyun şirketi Peak Games, Avustralya, Danimarka, Meksika, İspanya, İsveç, İsviçre ve ABD’de kullanıcıların mobilde en fazla para harcadığı ilk 10 şirket arasına girdi.

Serkan Özyılmaz’ın geliştirdiği Türk yapımı balon uçurma oyunu Rise Up ise 2018 yılında dünya genelinde App Store ve Google Play’de en fazla indirilen oyunlar listesinde 5. olmayı başardı.

PARAYI GÖRÜNTÜLÜ SOHBET VE TANIŞMAYA HARCADIK

Raporun Türkiye açısından en ilginç kısımlarından biri ise en çok hangi uygulamalara para harcadığımızla ilgili olan bölümü. Ülkeler kapsamında en çok para harcananan uygulamaların sıralandığı (ancak uygulama ve ülke bazlı tutarlarının kırılımlarının yer verilmediği) listeye göre Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının mobilde en çok para harcadığı uygulama görüntülü sohbet uygulaması Azar oldu.

Azar’ın hemen ardından ise çöpçatanlık ve tanışma uygulaması Tinder gelirken, üçüncü sırada ise Netflix (2017’de 5. sıradaydı) yer aldı. Türkiyenin mobilde en fazla para harcadığı ilk 10 uygulama arasında Connected2.me, Bigo Live, Bermuda, happn, Haahi gibi görüntülü sohbet ve tanışma uygulamaları da girdi.

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TİKTOK İLK BEŞTE

Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından olan TikTok, Türkiye’de 2018 yılında en çok indirilen 5. uygulama oldu. En çok indirilen uygulama dünya genelinde Facebook Messenger olurken, Türkiye’de ise WhatsApp oldu.

Türkiye'de kullanıcı sayısı bakımından en fazla oynanan oyun Candy Crash Saga olurken, onu PUBG Mobile ve Clash of Clans izledi. 2018 yılı genelinde Türkiye'de en çok indirilen mobil oyun Helix Jump, en çok para harcanan oyun ise 101 Okey by Peak Games oldu.

App Annie'nin raporundan 6 tabloda dünya ve Türkiye’nin mobildeki durumunu derledik:

Dünyada en fazla kullanıcısı olan uygulamalar ve oyunlar

Dünyada en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar

Dünyada en çok para harcanan uygulamalar oyunlar

Türkiye'de en fazla kullanıcısı olan uygulamalar ve oyunlar

Türkiye'de en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar

Türkiye'de en çok para harcanan uygulamalar oyunlar