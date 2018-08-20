Bu harita sizi yoldan çıkaracak

Bayram nedeniyle Türkiye’de yola çıkan yaklaşık 30 milyon kişi için iyi döner adreslerini önerelim istedik. Baştan da belirtelim ki, döner Ankara’da, Erzincan’da, Hatay’da Karadeniz illerinde daha iyi yapılıyor. Erzurum yatay dönerle veya cağ kebabıyla öne çıkarken Bursa döneri daha çok İskender olarak yiyor. İstanbul, İzmir, kebapçı şehirlerde ise döner çok ön plana çıkmış değil. İşte şehir şehir ünlü bazı dönerciler...
Dönerin ilk çıkış yeri olarak kimi belgeler Bursa’yı, kimi belgeler de Kastamonu’yu gösterir. Ancak Ortadoğu ülkelerinde döner yapılıyor. Menşei neresi olursa olsun bizim hayatımız boyunca gördüğümüz dönerin en yaygın biçimiyle Türkiye’de döndüğüdür. Döneri kim icat etmiş ve geliştirmişse çok iyi hayarılı ve başarılı bir iş yapmış. Çünkü işin görsel tarafı gayet iyi, pişerken de yaydığı var. Kendini pazarlayacak özelliklere de sahip. Ekmek arası veya dürüm içi yenebiliyor. Hatta pideye iç malzeme bile olabiliyor.
DİKEYİ, YATAYI, ETLİSİ, TAVUKLUSU...
Bölgelere, ete ve tüketim alışkanlıklarına göre döner kebabı da farklılıklar gösteriyor. Tüketici nasıl istiyorsa o tarafa dönüyor döner. Mesela sıcak güney illeri döneri daha yağsız seviyor. Karadeniz'e çıkınca yağ oranı ikiye katlanıyor. Sadece dikey değil, yatayı da, kırmızı etlisi yanında tavuklusu da yaygınlaştı. Hatta Türkler’in göçünden dolayı döner son dönemde Batı Avrupa’ya da yayıldı. Almanya’da hamburgeri bile gölgede bıraktı. Dönerin en yaygını sade tüketileni ama iskender veya Bursa kebabı, Uludağ kebabı olarak kullanımı yaygın. İşin içine biraz tereyağı ve yoğurt giriyor. Döner evde yapılabilen kebap veya yemek çeşidi değil. Tamamen ticari olarak üretilen bir ürün. Köfte ile Türkiye’nin en yaygın öğlen yiyeceği. Döner Türkiye'nin başını döndürüyor çünkü iyi para ediyor...
ŞEHİR ŞEHİR TÜRKİYE'NİN EN MEŞHUR DÖNERCİLERİ
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