Bu harita sizi yoldan çıkaracak

Bayram nedeniyle Türkiye’de yola çıkan yaklaşık 30 milyon kişi için iyi döner adreslerini önerelim istedik. Baştan da belirtelim ki, döner Ankara’da, Erzincan’da, Hatay’da Karadeniz illerinde daha iyi yapılıyor. Erzurum yatay dönerle veya cağ kebabıyla öne çıkarken Bursa döneri daha çok İskender olarak yiyor. İstanbul, İzmir, kebapçı şehirlerde ise döner çok ön plana çıkmış değil. İşte şehir şehir ünlü bazı dönerciler...

Dönerin ilk çıkış yeri olarak kimi belgeler Bursa’yı, kimi belgeler de Kastamonu’yu gösterir. Ancak Ortadoğu ülkelerinde döner yapılıyor. Menşei neresi olursa olsun bizim hayatımız boyunca gördüğümüz dönerin en yaygın biçimiyle Türkiye’de döndüğüdür. Döneri kim icat etmiş ve geliştirmişse çok iyi hayarılı ve başarılı bir iş yapmış. Çünkü işin görsel tarafı gayet iyi, pişerken de yaydığı var. Kendini pazarlayacak özelliklere de sahip. Ekmek arası veya dürüm içi yenebiliyor. Hatta pideye iç malzeme bile olabiliyor.