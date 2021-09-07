İşte Twitter'da en çok konuşulan konular - Haberler

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Twitter, tüketicinin aklındakileri daha derinlemesine incelemek için milyonlarca tweeti inceledi ve bulguları Twitter Trends Report 2021'de paylaştı. Rapor, küresel olarak tüketici konuşmalarını ve kültürünü şekillendiren altı geniş temayı özetliyor.

Karşılaştırmalı olarak son 3 yılın tweet’lerinin analiz edildiği rapor aracılığıyla Twitter, markaları ve pazarlamacıları gelişen tüketici sohbeti ve davranışı hakkında bilgilendirmeye yardımcı olmak ve ilgi düzeyini ve hızlı benimsemeyi teşvik ederek kalıcı tüketici ilişkileri geliştirmelerini sağlamak istediğini duyurdu.

TEMMUZ 2018'DEN BU YANA ATILAN TWEET'LER KARŞILAŞTIRILDI

Ocak 2020-Haziran 2021 arasındaki milyonlarca tweet’i inceleyen ve insanların Twitter'da ne tür sohbetler yaptığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için önceki 18 ayın (Temmuz 2018- Aralık 2019) tweet’leriyle karşılaştıran Twitter’ın hazırladığı rapordan öne çıkan 6 trend şunlar oldu:

1- Refah (Wellbeing):

Geçtiğimiz yıl, kendimiz ve birbirimiz için bakıma öncelik vermenin çok önemli olduğunu gösterdi. Refahı, duygusal, fiziksel ve zihinsel sağlığa aktif odaklanma anlamına gelecek şekilde yeniden tanımladı.

Refah şemsiyesi içinde ortaya çıkacak üç ilginç alt trend, Kişisel Bakım (+%55), topluluklarda bakım (+%68) ve Ruh Sağlığı Konuları (+74%) şeklinde.

#SelfLove, #LoveYourSelf, #GoodHealth ve #MentalHealthMatters bu sohbetleri yönlendirmek için kullanılan popüler hashtaglerden bazıları.

2- Yaratıcı Kültür (Creator Culture):

Kendi kendini eğitmiş, yetiştirmiş ve yeni bir dijital içerik oluşturucu sınıfının doğuşunu görebilen girişimciler çağındayız. Twitter aracılığıyla insanlar tutkularının peşinden gidiyor, becerilerini geliştiriyor, birbirlerine ilham veriyor ve ortak yetenekler ve ilgi alanları etrafında topluluklar oluşturuyorlar. "Benim eserim" hakkındaki konuşmalarda %77'lik bir artış ve "yan koşuşturma" ifadelerinde kayda değer bir artış oldu.

Kariyer Yaratıcıları (+%32), Yeni yaratıcı hobiler (+%64) ve Sohbet Eğlencesi (+%44) ve paylaşılan sanal deneyimler hakkında önemli bir artış ile Kalkınan İçerik Oluşturucuları (+%22) en önemli alt trendler yaratıcı kültür sohbetlerinde.

#Illustration, #Streamer #Baking, #Handmade, #Podcast kullanılan popüler hashtaglerden bazıları.

3- Günlük Merak (Everyday Wonder):

Bu düşünürler ve kaşifler, inançları hakkında konuşmak, maneviyatla ilgili teorileri tartışmak ve paylaşılan deneyimlerde teselli bulmak için başkalarıyla paylaşır ve bağlantı kurar. Evrenle ilgili anlam ve merak etrafında dönen bu konuşmalar %30 oranında arttı. Gelişmekte olan alt trendler şunları içerir:

- İnsanların maneviyatın kendileri için ne anlama geldiğini tartıştıkları Kendin Yap Maneviyatı (+43%). Bu eğilimi hızlandıran pandemi ile yorumlar da genişliyor.

- Gerçek dünyadan kaçmak istedikleri için fantezi-kurguyu bir bağlantı aracı olarak kullanan insanların bir sonucu olarak büyüyen, hayali gerçeklerden kaçış (%+52).

- İnsanların "dışarıda ne var" hakkında konuştuğu sonsuz ufuklar (+%23). Uzay yolculuğuyla ilgili yüksek profilli olaylar konuşmayı artırıyor.

Kullanılan popüler etiketlerden bazıları #Gratitude, #MeTime #FanArt, #SciFi, #Astronomy, #AwesomeEarth.

4- Tek Gezegen (One Planet):

Refahla ilgili artan endişelerle birlikte, insanlar da eylemlerinin çevre üzerindeki etkileri konusunda giderek daha bilinçli hale geldi. Tek Gezegen (One Planet) konuşmaları %32 arttı ve iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hakkındaki konuşmalar pandemi vurduğunda başlangıçta azalsa da tekrar artıyor ve daha acil ve eylem odaklı hale geliyor.

Salgın, insanları tüketim alışkanlıkları hakkında farklı düşünmeye teşvik etti, çünkü Sürdürülebilir Benlik (Sustainable Self) hakkındaki konuşmalar (+%10), yeniden kullanılabilir maddeler hakkındaki konuşmalarda %87 oranında arttı.

İnsanlar ayrıca, yerel satın alma konusunda %120'lik bir artışla trend Temiz Şirketler (Clean Corporations) (%53) ile işletmeyi sorumlu tutmaya da hevesli hale geldiler.

İnsanlar dışarı çıkmaya hevesliydi ve Doğanın Yanında (Next to Nature) (+%22) yerel çevreye yeniden odaklanıldığını gördü.

#ClimateChange, #GoGreen ve #SaveThePlanet öne çıkan hashtag'lerden bazıları.

5- Teknolojik Hayat (Tech Life):

Teknoloji, dijitalleşme, otomasyon, çoğumuz için hayatı basitleştirdi ve artık teknolojinin nasıl herkes için erişilebilir ve faydalı hale getirilebileceği konusunda artan bir bilinç var.

Teknolojik yaşam sohbetleri (+%35), Akıllı Yaşam (+38%) ve İyi Teknoloji (+17%) alt temaları tarafından yönlendiriliyor ve #FutureOfWork, #SmartTech, #VideoChat ve #TechForGood dikkate değer hashtaglerden bazıları.

6- Kimliğim (My Identity):

İnsanlar kendilerini daha fazla desteklenmiş hissediyor ve yüksek sesle yaşamayı kutluyorlar. Kimlik kavramları genişlemeye devam ettikçe, insanlar kim olduklarını tanımlamak ve ifade etmek için Twitter'da bir araya geliyor ve diğerlerini de aynı şeyi yapmaya teşvik ediyor. Kimlikle ilgili konuşmalar %61 arttı.

Hayran Gücü (+%30), Beni Temsil Et (+115%) ve Eylem Etiği (+%33) en önemli alt temalar ve #PrideMonth, #FanArmy, #WomenInSTEM bu konuşmaları yönlendiren hashtaglerden.