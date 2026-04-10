        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! - Futbol Haberleri

        İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları sona erdi.

        Giriş: 10.04.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ayağında 3 maç oynandı.

        Portekiz ekibi Porto'nun İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı ağırladığı karşılaşma, William Gomes ve Martim Fernandes'in (kendi kalesine) attığı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

        Almanya'nın Freiburg takımı, sahasında İspanya ekibi Celta Vigo'yu Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste ve Matthias Ginter'in golleriyle 3-0 yendi.

        İngiltere temsilcisi Aston Villa, deplasmanda İtalya'nın Bologna takımını Ezri Konsa ve Ollie Watkins'in (2) attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golü, Jonathan Rowe'dan geldi.

        Diğer çeyrek final müsabakasında ise Portekiz ekibi Braga ile İspanya temsilcisi Real Betis 1-1 berabere kalmıştı.

        Karşılaşmaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

        Ligde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

