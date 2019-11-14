İzlanda ile TT Stadı'nda 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takım'ın yıldızları maçın ardından büyük coşku yaşadı. İşte ay-yıldızlıların sözleri:

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ:

"Halkımızın verdiği destek çok önemli. Onlara teşekkür ederim. Yeni bir süreç başlamıştı. 2020'ye gideceğimize inanıyordum. Çok şükür bunu bitirdik. Artık liderlik üzüntümüz var. Rakibimiz bugün oynayacak. Bizim tek maçımız var. Halkımız bunu doya doya kutlasın. Onlara da bir kere daha teşekkür ediyorum. Doya doya kutlasınlar.",

MERİH DEMİRAL:

"Çok mutluyuz. Ülkemize hayırlı olsun. Çok gururluyuz. Sahadaki gereken mücadeleyi verdik. Buradaki taraftar bizi destekledi. Umarım Euro 2020'de de elimizden geleni yapacağız kimsenin şüphesi olmasın."

BURAK YILMAZ:

"Hayırlı olsun. Oralarda olmayı hak eden bir ülkeyiz. Çok güzel bir jenerasyon. Çok güzel hocalarımız var. Her toplantımızda Mehmetçikleri andık. Bugün gol atamadık ama onlara armağan ediyoruz. Her zaman kalbimizde. Biz çok güzel bir ülkeyiz."

EMRE BELÖZOĞLU:

"Herkesin emeği var. Hepimiz birlikte mücadele ettik. Hep birlikte oraya gitmek bize nasip olur. İzlanda'dan daha iyi bir takım olduğunu gösterdik, onların sistemi olsa da yetenekli oyuncularımız var. Oynamadım çok fazla konuşmayayım. (Gülerek) Biraz ağrım var. Hoca ile de konuşacağız."