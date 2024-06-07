İstediği şarkı çalınmayınca kalabalığa ateş açtı!

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı.

DHA'nın haberine göre bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

3 KİŞİ YARALANDI Olay, Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı. REKLAM