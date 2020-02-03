İstek üzerine indirim yaptılar

Murat Cemcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Devrim Yakut, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre yıldırım ve Deniz Barut'un başrollerini paylaştığı 'Baba Parası'nın bilet ücretlerine gösteriminin birinci ayında indirim geldi.
'Baba Parası'nın oyuncularının Türkiye ve yurt dışında katıldığı galalar devam ederken öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmayan filmin yapımcı şirketi TR 40 33 Productions, bilet ücretlerini 12 ₺ 'ye indirdiklerini açıkladı.
Ahmet Kural, Murat Cemcir, Özgür Emre Yıldırım, Kenan Doğan Ciniviz ve Zehra Yılmaz, katıldıkları bir TV yarışmasında 10 bin ₺ kazandı. Oyuncular, kazandıkları parayı fikir birliğiyle İstanbul'a yeni yerleşen Ciniviz'in taşınma masrafları için rol arkadaşlarına verdi.
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