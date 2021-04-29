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İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşten Çıkarma Yasağı uzatıldı

İşten Çıkarma Yasağı ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren ve salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresinin bir kez daha uzatıldığını açıkladı. Peki İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek?

İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitiyor 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşten Çıkarma Yasağı uzatıldı

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi bir kez daha uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır" dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak.

Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak; İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.

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