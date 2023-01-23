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İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

Hemen hemen herkesin rahatsız olduğu istenmeyen tüylerden evde kurtulmak mümkün mü? Tüm yolları deneyen fakat hala tüylerinden kurtulamayan ve epilasyona kremlere artık tonla para vermek istemeyen kişiler, çözüm için doğal yollara başvurmaya başladı. İşte evinizde rahatça hazırlayabileceğiniz, masrafsız, acısız ve oldukça kolay tüy dökme kürleri...

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  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    Birçok insanın rahatsız olduğu, adı üstünde istenmeyen tüyler ile mücadele etmek için çeşitli yollar deneniyor. Bir sürü kreme tonla paralar veriliyor, lazer randevuları alınıyor bu sefer de üşenilip gidilmiyor, hal böyle olunca beklenen sonuç alınamıyor. Peki, bu istenmeyen tüylerden evde masrafsız bir şekilde kurtulmak mümkün mü? İşte yanıtlar...
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    ZERDEÇAL

    Malzemeler:

    2 yemek kaşığı toz zerdeçal

    2 yemek kaşığı kadar süt

    Yapılışı: Toz zerdeçalın içerisine süt ekleyin ve karıştırın. Karışım macun kıvamına geldikten sonra tüylerinizin dökülmesini istediğiniz bölgeye sürün. Bu şekilde 30 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile temizleyin. Uygulamayı haftada 3 kere yapabilirsiniz.
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    CEVİZ KABUĞU

    Malzemeler:

    1 avuç ceviz kabuğu

    1 su bardağı su

    Gazlı bez veya pamuk

    Yapılışı: Cevizin kabuklarını güvenli bir bölgede yakın. Kabuklar kül haline geldiği zaman bir su bardağının içine koyarak 12 saat kadar bekletin. İşlemler tamamlandıktan sonra hazırladığınız küllü su içerisine pamuğu ya da gazlı bezi koyun. Çıkardığınız bezi tüylerinizden kurtulmak istediğiniz bölgeye koyarak 30 dakika bekleyin. Her gün uygulayabilirsiniz.
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    TUZ VE LİMON

    Malzemeler: 

    1 adet limonun taze sıkılmış suyu

    1,5-2 çay kaşığı kadar tuz

    Yapılışı: Limonu sıkın ve içerisine tuzu ekleyerek karıştırın. Tüylerinizi aldığınız bölgeye iyice sürün ve 2-3 saat bekleyin. 

    **Bu karışım cildinizin yanmasına ve kaşınmasına sebebiyet verecektir. Hassas bir cilde sahipseniz doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.**
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    SÜT VE JELATİN

    Malzemeler

    1 yemek kaşığı tatlandırılmamış jelatin tozu

    3 yemek kaşığı süt

    Birkaç damla limon suyu

    Yapılışı: İlk olarak jelatini ve limon suyunu karıştırın. Sonrasında 15 saniye mikrodalgada ısıtın. Soğuyan karışımı istenmeyen tüylerin olduğu bölgeye uygulayın. 5 dakika beklettiğiniz maske soyulacak kıvama gelince cildinizden soyarak çıkartın. Soyma işleminden sonra cildinizi tonik ile temizleyebilirsiniz.

    **Hassas ciltlere sahip olan kişilerin doktora danışmasını öneririz.**
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    YUMURTA VE MISIR UNU

    Malzemeler:

    1 adet yumurtanın akı (Sarısının olmamalı)

    1 yemek kaşığı mısır unu

    1 yemek kaşığı toz şeker

    Yapılışı: Yumurtayı sarısından ayırın ve kaseye alarak içerisine toz şeker ile mısır ununu ekleyin. Karışımı tüylerinizi aldığınız bölgeye uygulayarak 10 dakika bekleyin. Cildiniz gerginleştiği zaman yıkayın. 
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    MUZ VE YULAF

    Malzemeler

    2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

    1 olgunlaşmış muz

    Yapılışı: Muzun ezin ve içerisine yulaf ezmesini de alarak karıştırın. Tüylerin dökülmesini istediğiniz bölgeye sürün ve 15-20 dakika bekleyin. Soğuk su ile cildinizi temizleyin. Uygulamayı haftada 1 ya da 2 kez yapabilirsiniz.
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    BAL VE ŞEKER

    Malzemeler

    1 yemek kaşığı bal

    2 yemek kaşığı şeker

    1 yemek kaşığı su

    Yapılışı:  Şeker, bal ve suyu karıştırın. Mikrodalgada 30 saniye ısıttığınız karışımı soğuyunca istenmeyen tüylerinizin olduğu bölgeye sürün. Kıvamı macun gibi olmalıdır. Cildinizde soğuyan macunu, tüylerin büyüdüğü yönün tersine doğru çekin.

    ** Ağda kıvamlı bir yöntem olduğu için can acıtabilir. Hassas kişilerin uzmana danışmadan kullanmamalarını öneririz.**
  • İstenmeyen tüylerinizi bu yöntemlerle yok edebilirsiniz! Hem acısız hem masrafsız!

    LAVANTA YAĞI VE ÇAY AĞACI YAĞI

    Malzemeler

    1 çay kaşığı lavanta yağı

    4-6 damla çay ağacı yağı

    Yapılışı: Yağları karıştırın ve yüzünüzdeki kıllara bir pamuk yardımıyla uygulayın. Bu yöntemi 3 ay boyunca günde 2-3 kez yapmalısınız. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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