Birçok insanın rahatsız olduğu, adı üstünde istenmeyen tüyler ile mücadele etmek için çeşitli yollar deneniyor. Bir sürü kreme tonla paralar veriliyor, lazer randevuları alınıyor bu sefer de üşenilip gidilmiyor, hal böyle olunca beklenen sonuç alınamıyor. Peki, bu istenmeyen tüylerden evde masrafsız bir şekilde kurtulmak mümkün mü? İşte yanıtlar...