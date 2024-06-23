İsteyene kumsal, isteyene sığ sular... İşte Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!

2) LARA HALK PLAJI

Konyaaltı Plajı ile beraber Antalya'nın ikinci en önemli sahili ünvanı da Lara Plajı'na ait... Konyaaltı Plajı'nın aksine Lara Plajı kum sahilidir ve Türkiye'nin en uzun kumsalı olmak gibi bir önemi de var! Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı da yerli yabancı turistlerin en çok tercih ettiği plajlardan biri...