İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti! Kayserispor'un puanı 28'e yükselirken Göztepe 25 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan Kayserispor, 14. dakikada öne geçti: Atilla'nın kaptığı topla hızlı çıkan Kayserispor'da Deniz Türüç sağ kanattan nefis ortaladı, kale önünde Chery aynı güzellikte bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0

Ev sahibi ekip 24. dakikada etkili geldi. Sol kanattan son çizgiye inen Atilla'nın pasında Deniz penaltı noktası üzerinden vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. Direğin hemen yanındaki Atilla topu tamamladı ancak Yardımcı Hakem Erdem Bayık'ın ofsayt bayrağı havadaydı.

LUNG ÇIKARDI!

39. dakika oynanırken Gouffran'ın serbest vuruşta ortasına kale alanı içindeki Alpaslan nefis bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Lung direk dibinden mutlak golü çıkardı.

40. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Castro aşırtma bir kafa vuruşu yaptı, çizgi üzerindeki Atilla son anda kafayla topu kornere gönderdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Kayserispor, ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip 69. dakikada rakip kale önünde gol aradı: Ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Hasan Hüseyin rakiplerinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı, kaleci Beto topu ayaklarıyla kornere çeldi.

79. dakika oynanırken Castro'nun ortasında Jerome'un indirdiği topa Ghilas penaltı noktası üzerinden bekletmeden vurdu, top üstten auta çıktı.

82. dakikada Halil Akbunar kaleyi karşısına alır almaz sol ayağıyla çok sert vurdu, savunmaya da çarpan topu ters ayakta yakalanan Lung topu son anda kornere çeldi.

GÖZTEPE UMUTLANDI!

Mücadelede 84. dakika oynanırken Göztepe skoru 1-1'e getirdi: Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Deniz Türüç ters bir kafa vuruşu yaptı, direğe çarpan topu kaleci Lung çeldi. Ancak yardımcı hakem Erdem Bayık orta sahaya doğru koşarak topun içeriden çevrildiğini belirtti ve golü verdi: 1-1



88. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chery'nin ortasına kale alanı içinde gelişine nefis bir vole vuran Mensah, köşeden ağları buldu ve Kayserispor yeniden öne geçti!

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kayserispor'un puanı 28'e yükselirken Göztepe 25 puanda kaldı.