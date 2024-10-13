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        Haberler Gündem Güncel İstiklal Caddesi'nde kavga | Son dakika haberleri

        İstiklal Caddesi'nde kavga

        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.10.2024 - 09:45
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        İstiklal Caddesi’nde sabah saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

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        Saniyeler içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti.

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        Polisin kısa süredeki müdahalesiyle kavga son buldu.

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        #istanbul
        #İstiklal Caddesi
        #kavga
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