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İsveç'te savcıdan 'Soruşturmaya yer olmadığı' kararı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini asarak gerçekleştirdiği provokasyonlarının ardından Savcı Lucas Eriksson, soruşturma başlatmayacağını açıkladı.

İsveç'te savcıdan 'Soruşturmaya yer olmadığı' kararı
HABERTURK.COM / Ajanslar

İsveçli savcı Lucas Eriksson incelemenin ardından eylemi gerçekleştirenlerin İsveç yasalarına göre cezalandırılamayacağına hükmetti.

Eriksson, davayı hakaret davası olarak ele aldıklarını ancak sonrasında böyle olmadığı kanısına vardıklarını, bu bağlamda da soruşturma başlatmama kararı verdiğini ifade etti.

Eriksson istenirse başka savcının ayrı inceleme talep edebileceğini de ifade etti.

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise bugün yaptığı açıklamada NATO üyeliği konusunda Türkiye'yle müzakerelerin iyi yolda ilerlediğini ifade etti. Kristersson, kendi ülkesi ile birlikte Finlandiya'nın da NATO mutabakatını yerine getirmek için söz verdikleri adımları attığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Olay sonrası siyasilerden de peşpeşe tepkiler gelmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsveç'in başkenti Stockholm'de, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "İsveç'in NATO üyelik girişimleri kapsamında verdikleri sözleri tutmalarını, bu tür girişimlere müsamaha göstermemelerini bekliyoruz." demişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsveç'in demokrasiye açık bir tehdit olan bu alçak terör eylemine izin vermesi ve göz yumması asla kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanına karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz" şeklinde tepki gösterdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu saldırı sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza değil Türkiye ve Türk milletine saldırıdır. Bu terör eylemine müsaade eden İsveç Hükümeti'ni kınıyorum" şeklinde değerlendirmede bulunmuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsveç'teki gösteriye sert tepki gösterirken "İsveç makamlarının bu alçakça eyleme izin vermeleri asla kabul edilemez" belirtmişti.

İletişim Başkanı Altun "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsveç makamları teröre karşı gerekli adımları en kısa sürede atmalı" ifadelerine yer vermişti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da açıklamasında "İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır" demişti.

İSVEÇ'TEN İLK TEPKİ

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de Twitter hesabından yaptığı açıklamada hükümetinin nefret ve tehdit söylemlerine karşı olduğunu vurgulayarak "Halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanının belediye binasında bu şekilde tasvir edilmesi iğrenç" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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