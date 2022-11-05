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İsveç'ten YPG ve PYD açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumartesi günü İsveç Radyosu'na konuşan İsveç Dışişleri Bakanı, yeni hükümetin terör örgütü YPG ile aralarına mesafe koyacaklarını duyurdu.

"PKK İLE YAKIN BAĞLANTILARI VAR"

Reuters'ın aktardığı habere göre, Bakan Tobias Billstrom açıklamasında "Bu kuruluşlar ile PKK arasında çok yakın bir bağlantı var" dedi.

Billstrom "Birincil hedef İsveç'in NATO'ya üyeliği" diye de ekledi.

"PKK BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Billstrom, ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Malmö'deki PKK bayrakları ile poz veren siyasetçilere tepki gösterdi ve "Malmö'de PKK bayraklı ile poz veren politikacıların yaptığı kabul edilemez. PKK bir terör örgütüdür ve bu tür davranışlar demokrasiye yakışmıyor" diye konuştu.

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) November 4, 2022

Açıklamalar, Başbakan Ulf Kristersson'ın Ankaa ziyaretinden birkaç gün önce geldi. Kristersson "Ankara ziyareti konusunda İsveç ve Türkiye arasında anlaşmaya varıldı" ifadelerini kullanmış ve başbakanın 8 Kasım'da Türkiye'ye geleceği belirtilmişti.

İsveç ve Finlandiya'nın başvurusu, NATO'nun 30 üyesinden 28'i tarafından onaylandı. İki ülke, henüz onaylamayan Türkiye ve Macaristan'ın yakın zamanda itirazlarını geri çekmesini umuyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.