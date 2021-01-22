Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal Güvenlikİşçi
ABONE OL

İşveren yanlışlıkla kestiği vergiyi iade etmek zorunda

İşveren, işe iade davasını kazandığı halde işe başlatmadığı işçiye 8 aylık brüt ücrete kadar tazminat ödemek zorunda kalır. İşe başlatmama tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Buna rağmen işveren işçiye ödeme yaparken gelir vergisi kesintisi yapıp vergi dairesine yatırırsa, işçinin tazminatının eksik kısmını ödemek zorunda kalır. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç yazdı

İşveren yanlışlıkla kestiği vergiyi iade etmek zorunda

İş Kanunu uyarınca, toplam çalışan sayısı 30’dan fazla olan işyerlerinde işverence işten çıkartılan işçiler, iş güvencesi hükümlerinden yararlanarak işe iade davası açabiliyorlar. Kanuna göre, işveren, 30’dan fazla çalışan bulunan işyerlerinde işçinin iş sözleşmesini feshederken işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda. İş güvencesi olarak adlandırılan bu hak kapsamında işçi işe iade davası açabiliyor. İşçinin iş güvencesi hakkından yararlanabilmesi için işyerinde en az altı aylık kıdemi bulunması gerekiyor.

İşe iade davası açmadan önce, iş akdinin feshedildiğine dair tebliğin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvuruda bulunulması gerekir. Otuz günlük sürenin ne zaman başladığı konusunda zaman zaman tereddütler yaşanabiliyor. İşçi, kendisine iş akdinin fesih bildirimi ulaştığı andan itibaren 30 gün içinde bu hakkını kullanmak zorunda.

Arabulucuda sonuç alınamazsa işe iade davası açılır. İşe iade davasını kazanan işçilere, işten atıldıktan sonra boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücret ödenir. İşe iade kararı verilen işçinin, mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı başvurması gerekir.
İşveren mahkeme kararına rağmen bir ay içinde işe başlatmazsa 4 ila 8 aylık brüt ücret tutarında işe başlatmama tazminatı öder. Ödenecek tazminatın miktarına hakim karar verir. İşveren işe başlatmazsa, işçiye, mahkemenin belirlediği tazminatı öder. İşçinin ayrıca ihbar ve kıdem tazminatının da ödenmesi gerekir.

GELİR VERGİSİ KESİLMEZ

İşverenin işe iade davasını kazanan işçiyi yeniden işe başlatmaması halinde ödemek zorunda olduğu tazminattan 2009 yılına kadar gelir vergisi alınıyordu. 16 Haziran 2009 tarihinde yapılan değişiklik sonrasında işe başlatmama tazminatından artık vergi alınmıyor. Sadece binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Ancak, kimi işveren eski uygulamayı sürdürerek, işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesintisi yaparak işçiye eksik ödemede bulunuyor.

İŞVEREN VERGİ KESİNTİSİNİ İADE ETMEK ZORUNDA

İşçiden yanlışlıkla vergi keserek vergi dairesine yatıran işveren işçiye eksik ödenen tutarı iade etmek zorundadır.

Nitekim Yargıtay’ın (9. H.D. Esas No: 2016 / 34823, Karar No: 2020 / 8167) yakın tarihli bir kararında işçi haklı bulundu. İşveren, işçiye ödemesi gereken tazminattan gelir vergisi kesintisi yaptı. İşçi, işe başlatmama tazminatının eksik ödendiği gerekçesiyle dava açtı. Yerel mahkeme, işverenin kestiği vergiyi vergi dairesine yatırarak sorumluluğunun ortadan kalktığını belirterek, yanlışlıkla ödenen verginin iadesi için işçinin vergi dairesine başvurmasını kararlaştırdı.

Ancak, temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay, işçinin vergi yükümlüsü olmadığı bir dönemde işverenin hatasından kaynaklanan vergilendirme işlemi nedeniyle alacağından yoksun kaldığını, bu durumda vergi dairesinden iade talebinde bulunması gerekenin işçi değil işveren olduğunu, işçinin eksik tazminatının ödenmesi gerektiğini kararlaştırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerimizin ek ödemelerini yarın yapacağız
SOSYAL GÜVENLİKHarp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın
SON DAKİKA: Kadın işçinin yarım çalışma izni işverenin tasarrufunda değil
SOSYAL GÜVENLİKİşçinin istemesi yeterli
Bakan Selçuk: 2020 yılında 869 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik
SOSYAL GÜVENLİKİŞKUR'dan 2020'de 869 bin istihdam
SON DAKİKA: Avantajlı ihya başvurusu için son 10 gün
SOSYAL GÜVENLİKBAĞ-KUR ihyasında yapılandırma fırsatı
Son dakika: Sigorta primini yatırarak ihracat yapana vergi indirimi
SOSYAL GÜVENLİKe-ihracata istihdam koşullu teşvik
SON DAKİKA: Borç yapılandırma yapacaklar dikkat! Geri sayım başladı
SOSYAL GÜVENLİKBorçları yapılandırmada son 2 hafta
Son dakika: Kimlerin işsizlik ödenekleri asgari ücretle artacak
SOSYAL GÜVENLİKEngelli çocuk annesi nasıl emekli olur?
2021 dul ve yetim aylıkları ne kadar? Son dakika: Belli oldu!
SOSYAL GÜVENLİKYeni dul ve yetim aylıkları belli oldu
Adalet Bakanlığı KPSS 70 puan ile memur alımı yapacak! İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları!
SOSYAL GÜVENLİKAdalet Bakanlığı memur alımı yapacak!
İçişler Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı personel alımı şartları neler?
SOSYAL GÜVENLİKİçişler Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak!