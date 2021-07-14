AA

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yazılı açıklamasında, asgari ücret görüşmeleri sırasında işverenleri temsilen TİSK olarak yaptıkları müzakereler sonucunda 75 liralık asgari ücret desteğinin devamı konusunda uzlaştıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteğiyle ilgili gelişmeleri son ana kadar dikkatle takip ettik. İlgili bakanlıklarımıza ve hükümet yetkililerimize konuya dair taleplerimizi ilettik. Tüm bu süreç güzel bir noktaya bağlandı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, asgari ücret desteğiyle ilgili düzenlemeyi kabul etti. Yapıcı çağrılarımıza yanıt veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, bakanlarımıza, komisyon üyesi vekillerimize ve bürokratlarımıza teşekkür ederiz."

"İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Kovid-19 salgını sürecinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla salgının olumsuz etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını belirten Akkol, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın ve normalleşme sürecinde, işletmelerimizin de önceliği çalışanlarımızın sağlığından hemen sonra istihdamın korunması oldu. Salgının zorlaştırdığı ekonomik ortamda işletmelerimiz için 2016'dan bu yana uygulanan asgari ücret işveren desteği de çok daha hayati bir noktaya geldi. Bu çerçevede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen düzenlemenin işletmelerimize, çalışanlarımıza ve istihdamımıza olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz. Biz de TİSK olarak, üzerimize düşen her konuda gayretle elimizden geleni yapmaya devam edeceğimizi ve istihdamı destekleyecek her türlü iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz."