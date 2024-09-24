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        Haberler Dünya İsviçre, Lübnan'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk etme" çağrısında bulundu - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsviçre, Lübnan'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk etme" çağrısında bulundu

        İsviçre, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 00:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:28
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        İsviçre'den Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı
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        İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Lübnan'daki durum belirsiz ve tehlikeli. Bu ülkeye seyahat önerilmiyor." ifadeleri kullanıldı.

        Bu ülkede bulunan İsviçreli vatandaşlara "mümkünse" ülkeyi terk etmeleri yönünde tavsiyede bulunulurken, Beyrut'taki büyükelçiliğin sınırlı yardımlar için açık kalmaya devam ettiği kaydedildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARINDA 492 KİŞİ ÖLDÜ

        İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35’i çocuk, 58’i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

        Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #lübnan
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