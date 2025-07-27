Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol İtalya: 3 - Brezilya: 1 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        İtalya: 3 - Brezilya: 1 | MAÇ SONUCU

        FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında İtalya, Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:40 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya, FIVB Milletler Ligi (VNL) final müsabakasında Brezilya'ya 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

        İtalya, bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğuna ulaşırken Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

        Salon: Atlas Arena

        Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

        İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

        Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

        Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

        Süre: 126 dakika

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        "3 ilimizde 4 yangın sürüyor"
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        Orman yangınlarında 3 kişi tutuklandı
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        ABD ile AB'den ticaret anlaşması
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Meteoroloji'den 'tropikal gece' açıklaması
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        Beşiktaş'ta hedef Luis Perez!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan