İtalya Başbakanı Conte'den NATO açıklaması

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Conte, NATO’nun 70. kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek gündemi ve zirveyi değerlendirdi.

Conte, şunları söyledi:

" NATO, 70 yıldır hem askeri hem de siyasi boyut bakımından referans noktasıdır, böyle olmaya da devam edecektir. Bu diyalog masasında, Avrupa'nın başlıca devletlerinin yanı sıra Türkiye, ABD, Brexit sonrasını düşünürsek İngiltere de yer alıyor. Atlantik ittifakı, parçalanma riski taşıyan bağlamda tek diyalog platformudur."

İtalya Başbakanına, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'ın dün dağıttığı basın açıklamasında yer alan "İtalya, Çinli Huawei şirketinin sunduğu 5G teknolojisine, siber güvenlik nedeniyle izin vermemeli" yönündeki ifadeleri hatırlatılarak, Trump ile bu konuyu görüşüp görüşmediği soruldu.

"Dün Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyon sonrası bir süre birlikte yürüdük. Bu sırada pek çok konuyu konuşma fırsatı bulduk ama bu konuyu konuşmadık." yanıtını veren Conte, böylece Beyaz Saray ve Trump'ı yalanlamış oldu.

Conte, ABD'nin koyacağı vergilerin İtalyan işletmelerine zarar vermesini beklemediklerini kaydetti.

Bir gazetecinin Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa arasında yapılan Suriye konulu mini zirvede Libya'nın konuşulduğunun belirtmesi üzerine araya giren İtalya Başbakanı Conte, "O mini zirve Suriye ile ilgiliydi. Kimse, Libya hakkında İtalya'yı dahil etmeden konuşamaz." yanıtını verdi.

CONTE, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Basın toplantısının ardından ABD Başkanı Trump ile bir araya gelen Conte, çıkışta İtalyan basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı ile sanayi ve uzaya yönelik iş birliği projelerini ve Libya konusunu ele aldıklarını aktardı.

Giuseppe Conte, Libya hususunda da İtalya'nın siyasi çözüme olan inancını dile getirerek, ABD'den buna yönelik destek istediğini aktardı.

Trump'ın görüşmede Çin'in 5G teknolojisine dair risklere dikkat çektiğini belirten Conte, İtalya'nın 5G başta olmak üzere gelişmiş teknolojilere dair gerekli yasal önlemleri aldığını kendisine açıkladığını söyledi.