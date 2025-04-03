İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesi yanlış bir tedbir

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını duyurmasının ardından, AB ile karşılıklı tarifelerin de yüzde 20 olarak planlanmasına, İtalya'dan tepki geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin, AB'ye yönelik gümrük tarifeleri getirmesini, yanlış bir tedbir olarak değerlendiriyorum ve bu, hiçbir tarafın çıkarına değildir" ifadesini kullandı.

Ticaret savaşlarının risklerine dikkati çeken Meloni, şunları kaydetti:

"ABD ile bir anlaşmaya varmak için elimizden geleni yapacağız, çünkü böyle bir ticaret savaşının kaçınılmaz olarak Batı'yı zayıflatıp, diğer küresel aktörlerin lehine işleyeceğine inanıyoruz. Her durumda, her zaman olduğu gibi, İtalya’nın ve ekonomisinin çıkarlarını koruyarak, diğer Avrupa ortaklarımızla da istişare içinde hareket edeceğiz."

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"BU HEM ABD HEM DE AVRUPA VATANDAŞLARINA ZARAR VERECEK"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD ile gümrük tarifeleri savaşından kaçınmak gerektiğini belirterek, "Çünkü bu hem ABD hem de Avrupa vatandaşlarına zarar verecektir. AB ve Avrupa'daki ortaklarımızla beraber durumu değerlendirmek ve ortak bir yanıt oluşturmak için şimdiden çalışıyoruz. Diyaloğa dayalı pragmatik bir yaklaşımı esas alan bir yanıt gereklidir" ifadelerine yer verdi.