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İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni bir enfeksiyon dalgasıyla karşı karşıya olduklarını, ölü sayısının artmaması için azami dikkat göstermeleri gerektiğini söyledi.

İtalya'da Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırılıyor
AA

Başbakan Draghi, başkentte Fiumicino Havalimanı'ndaki aşı merkezini ziyaret etti.

Draghi, yaptığı konuşmada, "Acil durumun başlamasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine karşın maalesef yeni bir enfeksiyon dalgası söz konusu. Bir önceki hafta 130 bin 816 iken, son hafta 150 bin 175 yeni vaka var. Yaklaşık yüzde 15'lik bir artış var. Bu veriler, ölü sayısındaki artışı engellememiz ve sağlık tesislerinin dolmasını önlemek için azami dikkat gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Başbakan Draghi, bilimsel kanıtlara dayanarak hükümetin bugün orantılı bazı yeni tedbirler kabul ettiğini söyledi.

Draghi, Astrazeneca aşısı yapıldıktan sonra hayatını kaybeden 2 güvenlik görevlisiyle ilgili olarak, "Avrupa İlaç Ajansı (EMA),şüpheli vakaları inceliyor ama bunun kullanılmasına devam etmemizi de tavsiye etti." dedi.

Avrupa genelinde aşı tedariklerinde yaşanan gecikmelerden etkilenen ve aşılama kampanyası yavaşlayan İtalya’da bunun yeniden hızlanacağı sinyalini veren Draghi, "Şu anki günlük ritim yaklaşık 170 bin doz. Hedef, yakında bunu üçe katlamak. Şu ana kadar 7,9 milyon doz almış durumdayız ama ilerleyen haftalarda güçlü bir hızlanma olacağına güveniyoruz." diye konuştu.

Başbakan Draghi, aşı üreten ilaç firmalarından taahhütlerine saygı duymalarını beklediklerini, taahhütlerine uymayanlara yönelik kararlar almaya devam edeceklerini vurguladı.

Draghi başkanlığında bu sabah toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 tedbirlerinde bazı değişikliklere giderken yeni kararlar aldı.

Buna göre, ülkede bir bölgenin, serbest dolaşım yasağı da olmak üzere tedbirlerin en sıkı şekilde uygulandığı “kırmızı bölge” kategorisine alınabilmesi için bundan böyle her 100 bin kişide 250 vaka görülmesi yeterli olacak.

Hükümet, ayrıca Hristiyan aleminin 3-5 Nisan'da kutlayacağı Paskalya Yortusu sırasında yayılmanın artmaması için ülkenin tamamında "kırmızı bölge" ilan edilmesine karar verdi.

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