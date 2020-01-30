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İtalya'daki 6 bin kişilik gemide koronavirüs çıkmadı

İtalya’da çalışanları ile birlikte 6 bin kişinin bulunduğu cruise gemisinde Çinli çiftte korona virüsü semptomlarının görülmesinin ardından gemi karantina altına alındı. İtalyan haber ajansı yapılan test sonuçlarında 6 bin kişilik gemide koronavirüs çıkmadığını duyurdu. Habertürk'e konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, gemide 27 Türk'ün bulunduğunu açıkladı

İtalya
HABERTURK.COM / AA

İtalya'da 27'si Türk 6 bin yolcusu olduğu belirtilen Costa Crociere şirketine ait kruvaziyer, Çinli bir çiftte tespit edilen yüksek ateş nedeniyle ülkenin batısındaki Civitavecchia Limanı'na demir attı.

Çinli çift, yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) şüphesiyle önce geminin revirinde tedavi altına alınmış, ardından tetkikler için Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne götürüldü.

Tedbir amacıyla çiftin odası ve buraya yakın yolcuların odaları boşaltılarak karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS ÇIKMADI

İtalyan ANSA ajansının haberinde, gemide yüksek ateş ve grip belirtisi şikayetiyle hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Çinli kadındaki ilk test sonuçlarında virüse rastlanmadığı ancak kesin sonuçlar için 24 saat beklenmesi gerektiği kaydedildi.

Repubblica gazetesinin haberinde de geminin demirlediği Civitavecchia Limanı Komutanı Vincenzo Leone'nin, gemiden tahliyelere başlanabileceğini belirttiği ancak Civitavecchia Belediye Başkanı Ernesto Tedesco'nun buna izin vermediği dolayısıyla yolcuların gemiden inmesine izin verilmediği kaydedildi.

ROMA BÜYÜKELÇİSİ ESENLİ'DEN AÇIKLAMA

Habertürk'e konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, gemide Güney Doğu Asyalı bir çiftin bulunduğu. Çiftten bir kişinin ateşlenmesi sebebiyle çeşitli testlere tabi tutulduğunu söyledi.

Esenli şöyle konuştu:

Bizdeki bilgi 27 vatandaşımız var gemide. Geminin bu tür muameleye tutulmasının sebebi Güney Doğu Asyalı çiftle ilgili. Çiftten bir kişinin ateşlenmesi sonucu karantinaya alınıyor. Çeşitli testler yapılıyor. Şu an testten çıkan bilgi negatif. Test sonucunun İtalya'daki Sağlık Bakanlığı tarafından teyit edilmesi lazım. Belediye Başkanı yolcuların inebileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan izin gelmedikçe yolcuların inmesi mümkün olmuyor.

"ŞÜPHELİ DURUMLARDA HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ"

Malum koronavirüsü ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de belli bir tedbiri beraberinde getirdi. Daha önce benzer bir sorun yaşanmıştı. Bugün görebildiğimiz özellikle sağlıkla ilgili sorunun yoğun yaşandığı bölgelerden gelen yolcuların sağlık taramasına tabi tutulduğunu görüyoruz. Şüpheli durumlarda karşılaşıldığında hemen müdahale edildiğini tespit ettik.

KORONAVİRÜS YAYILIYOR

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

 

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