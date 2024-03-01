İtalya'dan flaş transfer iddiası: Zielinski'nin yerine Szymanski
Napoli'nin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Polonyalı orta saha oyuncusu Piotr Zielinski'nin Inter ile anlaşmasının ardından İtalyan kulübü, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı
Giriş: 01.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 12:26
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İtalyan basınında Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Gelecek sezon için kadrosunda revizyona gitmeyi hedefleyen Napoli, Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı.
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İtalyan basınına yansıyan haberde, Napoli'nin Piotr Zielinski'nin ayrılma olasılığına karşı sarı lacivertli takımdan Szymanski'yi transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.