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        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya derbisinde Inter, Juventus'u 1-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        İtalya derbisinde Inter, Juventus'u 1-0 mağlup etti

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Inter, sahasında Juventus'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 01:06 Güncelleme: 05.02.2024 - 01:06
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        İtalya derbisinde kazanan Inter!
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        İtalya Serie A Ligi'nin 23. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, sahasında Juventus'u 1-0 yendi.

        İtalya derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada Inter, Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladığı Juventus'u 37. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle mağlup etti.

        Inter'de Hakan Çalhanoğlu mücadelenin tamamında, Juventus'ta Kenan Yıldız ise 66 dakika görev aldı.

        Üst üste 4. galibiyetini alan Inter, 57 puana ulaştı ve maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü. Ligde 17 hafta sonra yenilerek ikinci mağlubiyetini yaşayan Juventus ise 53 puanla ikinci sırada yer aldı.

        Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti.

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