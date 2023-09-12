İtalya futbolunda doping sorunu: İşte Serie A'da dopingle anılan futbolcular!

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Listede İtalyanların eski kalecilerinden Angelo Peruzzi, şimdilerde dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Pep Guardiola, Portekizli eski savunma oyuncusu Fernando Couto, Hollanda'nın efsane oyuncularından Jaap Stam ve Edgar Davids ile yine Çizme'de yıllarca top koşturan Marco Borriello, Cristian Bucchi, Salvatore Monaco ve Fabio Lucioni yer alıyor.

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DİKKATİ ÇEKEN İSİMLER VE ALDIKLARI CEZALAR Angelo Peruzzi: 1990-1991 sezonunda Roma-Bari maçının ardından yapılan kontrol sonrasında oyuncudan alınan numunede 'Phentermine' maddesine rastlandı. Söz konusu ilaç zayıflama amaçlı kullanılan bir maddeydi. Peruzzi, karara itiraz etmedi ve bedelini bir yıl men cezasıyla ödedi. Daha sonra verdiği bir röportajda Peruzzi, "Futbolda yaptığım en kötü şeydi, bir yıl uzaklaştırma cezası aldım ve bu kesinlikle doğruydu" ifadelerini kullanmıştı.