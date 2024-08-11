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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İtalya, Paris 2024'te kadınlarda voleybol şampiyonu oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İtalya, Paris 2024'te kadınlarda voleybol şampiyonu oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde İtalya, ABD'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 11.08.2024 - 16:48
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        İtalya tarih yazdı
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükselen İtalya, ABD ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena'da oynanan müsabakanın ilk setini İtalya, 25-18 kazandı.

        İkinci sette ABD'nin Thompson ve Skinner ile bulduğu sayılara karşılık, Egonu ve Sylla'nın etkili smaçlarıyla seti almayı başaran İtalya, 2-0 öne geçti.

        3. seti de etkili oynayan Julio Velasco'nun öğrencileri parkeden 25-17 galip ayrılarak skoru 3-0'a getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. İtalya'da Egonu 22, Sylla 10 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda oynadığı tüm maçları kazanan İtalya, altın madalyanın sahibi oldu. ABD ise oyunları gümüş madalya ile tamamladı. Dün oynanan 3.'lük maçında Brezilya, Türkiye'yi 3-1 yenerek bronz madalyaya uzandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda 4. oldu.

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