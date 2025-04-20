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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Bologna- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Bologna- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'da İnter Bologna'ya konuk oluyor. Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Parma- İnter maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Simeone İnzaghı'nin kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bologna- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:36
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        Serie A'nın 33. haftasında Bologna ile İnter karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Milano ekibi, zorlu deplasmanda galip gelerek liderliğini korumak istiyor. Sımeone İnzaghi'nin ilk 11'de Hakan'a forma şansı verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Bologna- İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Hakan Çalhanoğlu 11’de oynayacak mı? İşte Bologna- İnter maçı hakkında detaylar...

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        BOLOGNA- İNTER MAÇI NE ZAMAN?

        Bologna- İnter maçı 20 Nisan Pazar (bugün) 19.00'da oynanacak.

        BOLOGNA- İNTER CANLI SKOR DETAY İÇİN TIKLAYIN

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        BOLOGNA- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stadio Renato Dall'Ara'da oynanacak mücadele S Sport ve EXXEN üzerinden yayınlanacak.

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        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Geçtiğimiz günlerde oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İnter ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı. Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 1 asist katkısında bulundu.

        Simeone Inzaghi'nin vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu olan Hakan'ın Bologna karşısında da forma giymesi bekleniyor.

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        İNTER MUHTEMEL 11

        Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Frattesi, Hakan, Mkhitaryan, Augusto, Correa, Thuram

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