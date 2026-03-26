Inter- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 31. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Inter, Roma'yı konuk ediyor. Lig'de 30 maçta 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlübiyeti olan Inter 69 puanla lider olarak yer alıyor. Öte yandan 17 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlübiyeti olan Roma, 54 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Inter- Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
INTER- ROMA MAÇI NE ZAMAN?
Inter- Roma maçı 5 Nisan Pazar günü 21.45'de oynanacak.
INTER- ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.
SERİE A PUAN TABLOSU
1- Inter 69 puan
2- Milan 63 puan
3- Napoli 62 puan
4- Como 57 puan
5- Juventus 54 puan
6- Roma 54 puan
SERİE A AVRUPA SİSTEMİ
Serie A'da sezonu ilk 4 sırada tamamlayanlar Şampiyonlar Ligi, 5. sırada bitiren Avrupa Ligi, 6. basamakta olan takım ise Konferans Ligi'ne gidiyor.