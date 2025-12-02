İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve puan durumu
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 12. hafta maçları tamamlandı. Napoli, Juventus ve Milan haftayı galibiyet ile tamamladı. Inter ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nin 12. haftasının sona erdiği mücadele Sassuolo-Pisa maçı oldu.
Sassuolo, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Pisa ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.
Ev sahibi Inter, zorlu mücadelede rakibi Milan'a karşı üstünlük kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Inter kaybettiği 3 puanla 24 puanda kalırken, Milan puanını 25'e yükseltti.
Napoli, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek 25 puana ulaştı; Atalanta ise haftayı 13 puanda kapadı.
Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Inter'e karşı direnç gösteremedi ve 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Milan için zor geçen bu maçın ardından Milan 25 puanda kaldı.
Zorlu deplasman mücadelesinde Juventus, rakibi Fiorentina ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Juventus 20 puana ulaşırken Fiorentina ise 6 puana yükseldi.
Zorlu mücadelede ev sahibi Cagliari, rakibi Genoa'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.
Lig'in 12. haftasında Bologna deplasmanda Udinese'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Bologna oldu: Maç 3-0 tamamlandı.
Zorlu deplasmanda Parma ev sahibi rakibi Verona'yı 2-1 mağlup etti.
Roma, 12. haftada oynanan mücadelede Cremonese'yi 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 27 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Cremonese ise 14 puanda kaldı.
Lazio, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Lecce'yi 2-0 mağlup etti.
Como, 12. haftada oynanan mücadelede Torino'nu 5-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Como böylece 21 puana yükseldi. Como'nu ağırlayan Torino ise 14 puanda kaldı.