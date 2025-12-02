İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve puan durumu

İtalya Serie A Ligi'nin 12. haftasının sona erdiği mücadele Sassuolo-Pisa maçı oldu.

Sassuolo, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Pisa ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Ev sahibi Inter, zorlu mücadelede rakibi Milan'a karşı üstünlük kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Inter kaybettiği 3 puanla 24 puanda kalırken, Milan puanını 25'e yükseltti.

Napoli, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek 25 puana ulaştı; Atalanta ise haftayı 13 puanda kapadı.

Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Inter'e karşı direnç gösteremedi ve 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Milan için zor geçen bu maçın ardından Milan 25 puanda kaldı.

Zorlu deplasman mücadelesinde Juventus, rakibi Fiorentina ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Juventus 20 puana ulaşırken Fiorentina ise 6 puana yükseldi.

Zorlu mücadelede ev sahibi Cagliari, rakibi Genoa'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.