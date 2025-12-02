Habertürk
        İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve puan durumu

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 12. hafta maçları tamamlandı. Napoli, Juventus ve Milan haftayı galibiyet ile tamamladı. Inter ise puan kaybı yaşayan taraf oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Giriş: 02.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 12. haftanın sonuçları ve puan durumu
        İtalya Serie A Ligi'nin 12. haftasının sona erdiği mücadele Sassuolo-Pisa maçı oldu.

        Sassuolo, ev sahibi avantajına rağmen rakibi Pisa ile başa baş bir mücadele sergileyerek 2-2 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Ev sahibi Inter, zorlu mücadelede rakibi Milan'a karşı üstünlük kuramayarak 1-0 mağlup oldu ve puan kaybetti. Inter kaybettiği 3 puanla 24 puanda kalırken, Milan puanını 25'e yükseltti.

        Napoli, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 3-1 mağlup ederek 25 puana ulaştı; Atalanta ise haftayı 13 puanda kapadı.

        Milan, deplasmandaki zorlu maçta rakibi Inter'e karşı direnç gösteremedi ve 1-0 mağlup olup, puan kaybetti. Milan için zor geçen bu maçın ardından Milan 25 puanda kaldı.

        Zorlu deplasman mücadelesinde Juventus, rakibi Fiorentina ile karşılaşarak 1-1 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu. Bu skor ile Juventus 20 puana ulaşırken Fiorentina ise 6 puana yükseldi.

        Zorlu mücadelede ev sahibi Cagliari, rakibi Genoa'yı tüm çabasına rağmen geçmeyi başaramadı ve 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı.

        Lig'in 12. haftasında Bologna deplasmanda Udinese'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Bologna oldu: Maç 3-0 tamamlandı.

        Zorlu deplasmanda Parma ev sahibi rakibi Verona'yı 2-1 mağlup etti.

        Roma, 12. haftada oynanan mücadelede Cremonese'yi 3-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 27 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Cremonese ise 14 puanda kaldı.

        Lazio, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

        Como, 12. haftada oynanan mücadelede Torino'nu 5-1 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Como böylece 21 puana yükseldi. Como'nu ağırlayan Torino ise 14 puanda kaldı.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 12. Haftanın Sonuçları
        22.11.2025 17:00
        Cagliari
        3
        Genoa
        3
        İY(2-2)
        22.11.2025 17:00
        Udinese
        0
        Bologna
        3
        İY(0-0)
        22.11.2025 20:00
        Fiorentina
        1
        Juventus
        1
        İY(0-1)
        22.11.2025 22:45
        Napoli
        3
        Atalanta
        1
        İY(3-0)
        23.11.2025 14:30
        Hellas Verona
        1
        Parma
        2
        İY(0-1)
        23.11.2025 17:00
        Cremonese
        1
        Roma
        3
        İY(0-1)
        23.11.2025 20:00
        Lazio
        2
        Lecce
        0
        İY(1-0)
        23.11.2025 22:45
        Inter
        0
        Milan
        1
        İY(0-0)
        24.11.2025 20:30
        Torino
        1
        Como
        5
        İY(1-1)
        24.11.2025 22:45
        Sassuolo
        2
        Pisa
        2
        İY(1-1)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 12. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Roma
        		12 9 0 3 27 9
        2
        Milan
        		12 7 4 1 25 9
        3
        Napoli
        		12 8 1 3 25 8
        4
        Inter
        		12 8 0 4 24 13
        5
        Bologna
        		12 7 3 2 24 13
        6
        Como
        		12 5 6 1 21 10
        7
        Juventus
        		12 5 5 2 20 4
        8
        Lazio
        		12 5 3 4 18 6
        9
        Sassuolo
        		12 5 2 5 17 2
        10
        Udinese
        		12 4 3 5 15 -8
        11
        Cremonese
        		12 3 5 4 14 -3
        12
        Torino
        		12 3 5 4 14 -10
        13
        Atalanta
        		12 2 7 3 13 0
        14
        Cagliari
        		12 2 5 5 11 -5
        15
        Parma
        		12 2 5 5 11 -6
        16
        Pisa
        		12 1 7 4 10 -6
        17
        Lecce
        		12 2 4 6 10 -8
        18
        Genoa
        		12 1 5 6 8 -8
        19
        Fiorentina
        		12 0 6 6 6 -9
        20
        Hellas Verona
        		12 0 6 6 6 -11

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 13. Hafta Maçları
        28.11.2025 22:45
        Como
        Sassuolo
        29.11.2025 17:00
        Genoa
        Hellas Verona
        29.11.2025 17:00
        Parma
        Udinese
        29.11.2025 20:00
        Juventus
        Cagliari
        29.11.2025 22:45
        Milan
        Lazio
        30.11.2025 14:30
        Lecce
        Torino
        30.11.2025 17:00
        Pisa
        Inter
        30.11.2025 20:00
        Atalanta
        Fiorentina
        30.11.2025 22:45
        Roma
        Napoli
        01.12.2025 22:45
        Bologna
        Cremonese
