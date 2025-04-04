Milan- Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'da Milan, Fiorentina'yı konuk ediyor. Giuseppe Meazza'da oynanacak karşılaşmada, iki takım da galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Milan- Fiorentina maçının yayıncı kuruluşu ve saati yanı sıra Conceiçao'nun kadro tercihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Milan- Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…
Premier Lig'in 31. haftasında Milan ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen Milan evinde Fiorentina'yı yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde her iki teknik adamında kadro tercihi merak ediliyor. Peki, Milan- Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Milan- Fiorentina maçı hakkında detaylar...
MİLAN- FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN?
Milan- Fiorentina maçı 5 Nisan Cumartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.
MİLAN- FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?
San Siro'da oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.