Lösemi nedeniyle 1995’te hayatını kaybeden eski Juventuslu futbolcu Andrea Fortunato, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ödül töreninde Türkiye’de yaşanan deprem trajedisi unutulmadı.
Törende, CONI Başkanı Giovanni Malago, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Salernitana Başkanı Danilo Iervolino ve USSI Başkanı Gianfranco Coppola’nın da aralarında bulunduğu İtalyan spor camiasının önde gelen isimleri hazır bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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