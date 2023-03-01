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İstanbul Opera Derneği, 11 Mart'ta sinema tarihinin beğenilen filmlerinden besteleri dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, AKM Müzik Platformu'nda gerçekleştirilecek konserde, soprano Tülay Uyar Hatip, tenor Onur Turan ve piyanist Ozan Zencir sahne alacak.

Müzisyenler, İtalyan bestecilerin imzası bulunan efsanevi film müziklerinden oluşan bir repertuvarla seyircinin karşısına çıkacak.

Konserde, Ennio Morricone'den Luis Bacalov'a, Francesco Sartori'den Nino Rota'ya dünyaca ünlü İtalyan bestecilerin Baba, Hayat Güzeldir, Postacı ve Cennet Sineması gibi filmler için besteledikleri eserler seslendirilecek.