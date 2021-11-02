47 yıldır aynı yerde park halinde! 0:00 / 0:00

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47 yıldır bir İtalyan caddesine park edilmiş terk edilmiş araba, dönüm noktası haline geldi ve çok uzaklardan turistleri ve ziyaretçileri cezbetmeye başladı.

94 yaşındaki Angelo Fregolent'e ait olan 1962 model Lancia marka araba Fregolent'in eşi Bertilla Modolo'yla birlikte 1974'ten beri işlettikleri gazete bayisinin önünde 47 yıldır hiç kıpırdamadan duruyor.

İtalya'nın Veneto bölgesinde yer alan ve 35 bin nüfuslu küçük kasaba Conegliano 47 yıllık arabanın ünüyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Fregolent, Il Gazzettino'ya şunları söyledi: "Benden on yaş küçük olan eşim Bertilla ile 40 yıl boyunca evin altında gazete bayii işlettim."

Çift emekli olduktan sonra arabayı aynı yerde bıraktılar ve araba o zamandan beri şehrin bir parçası oldu.

Turistler ve bölge sakinleri eski araba ile fotoğraf çekmeye başladı, fotoğraflar sosyal medyada viral olunca kısa sürede turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

NEREDEYSE 50 YIL SONRA KALDIRILDI

Ancak, neredeyse elli yıl sonra, kasabanın yetkilileri arabayı kaldırmaya karar verdi. 20 Ekim'de, yaklaşık 53 mil uzaklıktaki Padua'daki Auto e Moto d'Epoca Motorshow'a transfer edildi. Burada otomobil, klasik otomobillerin yanında sergilendi.

47 yıldır durduğu yerden hareket etmeyen arabanın hasarlarının giderilmesi için atölyeye gönderildi. Araba daha sonra yine çiftin evinin önüne konulacak.